Выбрасывать банановую кожуру? После этого вы передумаете

Обычно кожуру банана отправляют в мусор, даже не задумываясь, насколько она может быть полезной. Эксперты рассказали, как её можно использовать в хозяйстве, уходе за кожей и даже в кулинарии.
1. Полировка комнатных растений
Листья комнатных растений со временем теряют блеск и покрываются пылью. Вместо химических средств попробуйте протереть их внутренней стороной банановой кожуры — она придаст естественный блеск и ухоженный вид.
2. Сделает мясо мягким и сочным
Чтобы мясо при запекании осталось сочным, просто положите на него банановую кожуру перед отправкой в духовку. Она поможет сохранить влагу и сделать блюдо более нежным.
Справиться с бородавками поможет компресс из банановой кожуры. Приложите её внутренней стороной к поражённому месту, зафиксируйте пластырем и оставьте на ночь. Повторяйте процедуру в течение 10-14 дней.
Банановая кожура способна сделать кожу мягкой и сияющей. Просто протрите лицо внутренней частью кожуры, оставьте на 5 минут, а затем умойтесь. Регулярное использование этого метода питает кожу и улучшает её тон.
Вместо отбеливающей пасты попробуйте потереть зубы банановой кожурой. Фрукты содержат натуральные ферменты, которые могут слегка осветлить эмаль.
Кстати, не менее полезной для красоты кожи и зубов является клубника. Из неё можно приготовить натуральные маски и кремы, которые по эффективности не уступают магазинным средствам.
Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других. Также бананами могут называть плоды Ensete ventricosum (строго говоря, являющегося представителем другого рода семейства Банановые).
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