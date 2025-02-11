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Выбрасывать банановую кожуру? После этого вы передумаете

1:49
Еда

Обычно кожуру банана отправляют в мусор, даже не задумываясь, насколько она может быть полезной. Эксперты рассказали, как её можно использовать в хозяйстве, уходе за кожей и даже в кулинарии.

Банан
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Банан

1. Полировка комнатных растений

Листья комнатных растений со временем теряют блеск и покрываются пылью. Вместо химических средств попробуйте протереть их внутренней стороной банановой кожуры — она придаст естественный блеск и ухоженный вид.

2. Сделает мясо мягким и сочным

Чтобы мясо при запекании осталось сочным, просто положите на него банановую кожуру перед отправкой в духовку. Она поможет сохранить влагу и сделать блюдо более нежным.

3. Борьба с бородавками

Справиться с бородавками поможет компресс из банановой кожуры. Приложите её внутренней стороной к поражённому месту, зафиксируйте пластырем и оставьте на ночь. Повторяйте процедуру в течение 10-14 дней.

4. Уход за кожей лица

Банановая кожура способна сделать кожу мягкой и сияющей. Просто протрите лицо внутренней частью кожуры, оставьте на 5 минут, а затем умойтесь. Регулярное использование этого метода питает кожу и улучшает её тон.

5. Домашний уход за зубами

Вместо отбеливающей пасты попробуйте потереть зубы банановой кожурой. Фрукты содержат натуральные ферменты, которые могут слегка осветлить эмаль.

Кстати, не менее полезной для красоты кожи и зубов является клубника. Из неё можно приготовить натуральные маски и кремы, которые по эффективности не уступают магазинным средствам.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других. Также бананами могут называть плоды Ensete ventricosum (строго говоря, являющегося представителем другого рода семейства Банановые). 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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