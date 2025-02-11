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Теперь моя посуда всегда чистая: узнала про этот метод и забыла про нагар

1:35
Еда

Со временем на сковородах и кастрюлях образуется толстый слой застарелого жира, который сложно убрать обычным моющим средством. В результате посуда теряет внешний вид, а блюда, приготовленные на ней, могут приобретать неприятный привкус. Эксперты поделились действенным народным методом, который поможет вернуть кухонной утвари чистоту.

сковородка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сковородка

Как очистить сковороду от нагара с помощью соды

Чтобы справиться с застарелым жиром, понадобится:

  • большой металлический таз или ведро,
  • вода,
  • сода (100 г на 1 литр жидкости),
  • жёсткая губка или скребок.

Пошаговый процесс очистки:

  1. Наполните ёмкость водой, добавьте соду из расчёта 100 г на 1 литр.
  2. Погрузите сковороду или другую посуду в раствор.
  3. Поставьте таз на плиту и доведите до кипения.
  4. Варите от 30 минут до 2 часов (в зависимости от степени загрязнения).
  5. Выключите плиту и дождитесь, пока вода остынет.
  6. Очистите посуду жёсткой губкой или скребком.

После такой обработки даже самый стойкий нагар размягчится и легко отмоется.

Ошибки, которые допускают хозяйки на кухне

Кухонный быт кажется привычным и простым, но даже здесь есть нюансы, которые многие не учитывают. Например, одна из распространённых ошибок — использование одной и той же разделочной доски или ножа для всех продуктов. Это может привести к перекрёстному загрязнению и ухудшению вкуса блюд.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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