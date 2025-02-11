Теперь моя посуда всегда чистая: узнала про этот метод и забыла про нагар

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Со временем на сковородах и кастрюлях образуется толстый слой застарелого жира, который сложно убрать обычным моющим средством. В результате посуда теряет внешний вид, а блюда, приготовленные на ней, могут приобретать неприятный привкус. Эксперты поделились действенным народным методом, который поможет вернуть кухонной утвари чистоту.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сковородка

Как очистить сковороду от нагара с помощью соды

Чтобы справиться с застарелым жиром, понадобится:

большой металлический таз или ведро,

вода,

сода (100 г на 1 литр жидкости),

жёсткая губка или скребок.

Пошаговый процесс очистки:

Наполните ёмкость водой, добавьте соду из расчёта 100 г на 1 литр. Погрузите сковороду или другую посуду в раствор. Поставьте таз на плиту и доведите до кипения. Варите от 30 минут до 2 часов (в зависимости от степени загрязнения). Выключите плиту и дождитесь, пока вода остынет. Очистите посуду жёсткой губкой или скребком.

После такой обработки даже самый стойкий нагар размягчится и легко отмоется.

Ошибки, которые допускают хозяйки на кухне

Кухонный быт кажется привычным и простым, но даже здесь есть нюансы, которые многие не учитывают. Например, одна из распространённых ошибок — использование одной и той же разделочной доски или ножа для всех продуктов. Это может привести к перекрёстному загрязнению и ухудшению вкуса блюд.

Уточнения

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