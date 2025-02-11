Перестала делать эти ошибки – и жареная картошка стала как в детстве

Многие хозяйки уверены, что пожарить картошку проще простого. Но на деле есть нюансы, которые могут сделать блюдо либо хрустящим и ароматным, либо мягким и невзрачным. Эксперты поделились ошибками, которые допускают почти все.
После нарезки картофель нельзя сразу отправлять на сковородку. Чтобы убрать лишний крахмал, кусочки нужно замочить в холодной воде на 30 минут. Если пропустить этот этап, картошка получится липкой и не такой хрустящей.
После замачивания картофель обязательно нужно обсушить на бумажном полотенце. Излишняя влага приводит к тому, что картошка не жарится, а тушится, приобретая варёный вкус.
Одна из самых распространённых ошибок — выкладывать картошку в недостаточно разогретое масло. Жарить нужно только на горячей сковородке, иначе она впитает масло и станет жирной.
Перемешивать картошку нужно не более 3-4 раз за всё время приготовления. Частое вмешательство мешает ей подрумяниться и образовать хрустящую корочку.
Соль следует добавлять только за несколько минут до окончания жарки. Если посолить в начале, картошка выделит лишнюю влагу и станет мягкой.
Следуя этим простым правилам, вы получите золотистую, хрустящую картошку с насыщенным вкусом.
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