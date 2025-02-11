Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Работодатели хотели больше переработок — власти сказали "нет"
Свои любимые грибочки теперь сможете купить тут: в России нашли аналог закрывшегося "Светофора"
Владимир Путин озвучил новые задачи для Донбасса — что изменится после Дзержинска
Уникальная диета Веры Тот: вкусно и полезно, а результат — 20 кг минус
Воробьёв выдвинул требования для будущей невесты: не хватает отчаянного веселья в жизни
Мошки на кухне? Причина может быть в этой распространённой ошибке
Ответ будет жестким? Фон дер Ляйен заявила, что ЕС ответит на пошлины США
Тайский гороскоп с 11 по 20 февраля для всех знаков восточного зодиака
Тля на яблоне больше не появится — проверенный садовый лайфхак

Перестала делать эти ошибки – и жареная картошка стала как в детстве

2:02
Еда

Многие хозяйки уверены, что пожарить картошку проще простого. Но на деле есть нюансы, которые могут сделать блюдо либо хрустящим и ароматным, либо мягким и невзрачным. Эксперты поделились ошибками, которые допускают почти все.

Жареная картошка
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жареная картошка

Ошибка №1: Жарить сразу после чистки

После нарезки картофель нельзя сразу отправлять на сковородку. Чтобы убрать лишний крахмал, кусочки нужно замочить в холодной воде на 30 минут. Если пропустить этот этап, картошка получится липкой и не такой хрустящей.

Ошибка №2: Не удалять лишнюю влагу

После замачивания картофель обязательно нужно обсушить на бумажном полотенце. Излишняя влага приводит к тому, что картошка не жарится, а тушится, приобретая варёный вкус.

Ошибка №3: Жарить на холодной сковороде

Одна из самых распространённых ошибок — выкладывать картошку в недостаточно разогретое масло. Жарить нужно только на горячей сковородке, иначе она впитает масло и станет жирной.

Ошибка №4: Частое перемешивание

Перемешивать картошку нужно не более 3-4 раз за всё время приготовления. Частое вмешательство мешает ей подрумяниться и образовать хрустящую корочку.

Ошибка №5: Солить в начале готовки

Соль следует добавлять только за несколько минут до окончания жарки. Если посолить в начале, картошка выделит лишнюю влагу и станет мягкой.

Как жарить картошку правильно:

  1. Нарезанный картофель замочить в холодной воде на 30 минут.
  2. Тщательно обсушить на бумажном полотенце.
  3. Разогреть масло на сковороде.
  4. Выкладывать картошку в горячее масло, не накрывая крышкой.
  5. Перемешивать не чаще 3-4 раз.
  6. Солить в конце готовки.

Следуя этим простым правилам, вы получите золотистую, хрустящую картошку с насыщенным вкусом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Авто
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы Аудио 
Можно ли заливать АИ-95 вместо АИ-92? Вот что случится с вашим автомобилем
Авто
Можно ли заливать АИ-95 вместо АИ-92? Вот что случится с вашим автомобилем Аудио 
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Еда и рецепты
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки Аудио 
Популярное
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают

Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.

Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Катастрофа или война? Загадка гибели первой великой цивилизации Европы Игорь Буккер Сводка с фронта: ВМФ РФ атаковал Украину новейшим оружием, Зеленский готов обсуждать продажу страны Трампу Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком
Последние материалы
Тайский гороскоп с 11 по 20 февраля для всех знаков восточного зодиака
Тля на яблоне больше не появится — проверенный садовый лайфхак
Где взять витамин D зимой: эти продукты помогут восполнить нехватку
Потеря мощности и долгий прогрев: когда система охлаждения начинает вредить
На Роза Хутор зацвели цикламены
Какой сыр безопасен для собаки, а какой вызовет отравление
Эксперт удивил прогнозом: что будет с ключевой ставкой и курсом рубля в феврале
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине: думаю, что-то будет
Машина мешает? Теперь можно анонимно сообщить об этом владельцу
Голодная Луна: секреты успеха для всех знаков зодиака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.