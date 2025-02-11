Перестала делать эти ошибки – и жареная картошка стала как в детстве

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие хозяйки уверены, что пожарить картошку проще простого. Но на деле есть нюансы, которые могут сделать блюдо либо хрустящим и ароматным, либо мягким и невзрачным. Эксперты поделились ошибками, которые допускают почти все.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жареная картошка

Ошибка №1: Жарить сразу после чистки

После нарезки картофель нельзя сразу отправлять на сковородку. Чтобы убрать лишний крахмал, кусочки нужно замочить в холодной воде на 30 минут. Если пропустить этот этап, картошка получится липкой и не такой хрустящей.

Ошибка №2: Не удалять лишнюю влагу

После замачивания картофель обязательно нужно обсушить на бумажном полотенце. Излишняя влага приводит к тому, что картошка не жарится, а тушится, приобретая варёный вкус.

Ошибка №3: Жарить на холодной сковороде

Одна из самых распространённых ошибок — выкладывать картошку в недостаточно разогретое масло. Жарить нужно только на горячей сковородке, иначе она впитает масло и станет жирной.

Ошибка №4: Частое перемешивание

Перемешивать картошку нужно не более 3-4 раз за всё время приготовления. Частое вмешательство мешает ей подрумяниться и образовать хрустящую корочку.

Ошибка №5: Солить в начале готовки

Соль следует добавлять только за несколько минут до окончания жарки. Если посолить в начале, картошка выделит лишнюю влагу и станет мягкой.

Как жарить картошку правильно:

Нарезанный картофель замочить в холодной воде на 30 минут. Тщательно обсушить на бумажном полотенце. Разогреть масло на сковороде. Выкладывать картошку в горячее масло, не накрывая крышкой. Перемешивать не чаще 3-4 раз. Солить в конце готовки.

Следуя этим простым правилам, вы получите золотистую, хрустящую картошку с насыщенным вкусом.