Чистка кальмара без мучений: метод, который работает

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Кальмар готовится быстро, но многие хозяйки сталкиваются с проблемой — как легко снять с него плёнку? Автор книги "Королевская кухня" Наталья Рогова поделилась секретами, которые помогут быстро и без лишних усилий очистить этот морепродукт.

Фото: wikipediа by Ocdp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ кальмар

Как правильно разморозить кальмара

Прежде чем приступать к чистке, кальмара нужно правильно разморозить. Лучший способ — оставить его на нижней полке холодильника, поместив в кастрюлю или глубокую тарелку. Так он оттает равномерно и сохранит свою текстуру.

Как быстро снять плёнку

Если кальмар свежий, плёнка удаляется легко. Достаточно обдать его кипятком или опустить в кипящую воду на 1 минуту, после чего сразу же переложить в холодную воду. Такая температурная обработка поможет коже быстро отделиться, и её можно будет легко снять руками.

"При чистке кальмара убираем еще и хорду — это такой "пластиковый" стержень внутри тушки. Некоторые люди пытаются снимать кожу с подмороженного продукта, но это крайне сложно", — отмечает Рогова.

Как приготовить кальмара, чтобы он не стал "резиновым"

Кальмар имеет нежную мякоть, и если его переварить, он станет жёстким. Оптимальное время приготовления — не более 3 минут после закипания воды. Если передержать, он потеряет свою мягкость и сочность.

Уточнения

Кальма́ры — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков. Тело представителей группы обтекаемой цилиндрической формы с двумя треугольными боковыми плавниками, обычно заостренное на заднем конце. Голова чётко отделена от туловища, на ней расположены щупальца с присосками и крючками.

