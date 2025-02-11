Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Троянский конь на прилавках: новый вирус атакует смартфоны через App Store и Google Play
В 2026 году в школах появятся новые учебники по обществознанию
Россиянам предрекли рост счетов за отопление
Как перерывы между подходами могут изменить вашу тренировку?
Не сажайте эти деревья рядом с домом — могут привести к беде
Некоторые породы не переносят ошейники — вот как правильно подобрать аксессуары для своего питомца
Пятна на белых носках? Эти средства решат вашу проблему!
5 шагов к идеальному макияжу: инструкция для новичков
Пушилин: ВС РФ планомерно продвигаются практически по всей линии соприкосновения

Чистка кальмара без мучений: метод, который работает

1:26
Еда

Кальмар готовится быстро, но многие хозяйки сталкиваются с проблемой — как легко снять с него плёнку? Автор книги "Королевская кухня" Наталья Рогова поделилась секретами, которые помогут быстро и без лишних усилий очистить этот морепродукт.

кальмар
Фото: wikipediа by Ocdp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кальмар

Как правильно разморозить кальмара

Прежде чем приступать к чистке, кальмара нужно правильно разморозить. Лучший способ — оставить его на нижней полке холодильника, поместив в кастрюлю или глубокую тарелку. Так он оттает равномерно и сохранит свою текстуру.

Как быстро снять плёнку

Если кальмар свежий, плёнка удаляется легко. Достаточно обдать его кипятком или опустить в кипящую воду на 1 минуту, после чего сразу же переложить в холодную воду. Такая температурная обработка поможет коже быстро отделиться, и её можно будет легко снять руками.

"При чистке кальмара убираем еще и хорду — это такой "пластиковый" стержень внутри тушки. Некоторые люди пытаются снимать кожу с подмороженного продукта, но это крайне сложно", — отмечает Рогова.

Как приготовить кальмара, чтобы он не стал "резиновым"

Кальмар имеет нежную мякоть, и если его переварить, он станет жёстким. Оптимальное время приготовления — не более 3 минут после закипания воды. Если передержать, он потеряет свою мягкость и сочность.

Уточнения

Кальма́ры — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков. Тело представителей группы обтекаемой цилиндрической формы с двумя треугольными боковыми плавниками, обычно заостренное на заднем конце. Голова чётко отделена от туловища, на ней расположены щупальца с присосками и крючками.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Никите Михалкову стали поступать звонки от влиятельных людей, недовольных его программой
Шоу-бизнес
Никите Михалкову стали поступать звонки от влиятельных людей, недовольных его программой Аудио 
Можно ли заливать АИ-95 вместо АИ-92? Вот что случится с вашим автомобилем
Авто
Можно ли заливать АИ-95 вместо АИ-92? Вот что случится с вашим автомобилем Аудио 
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Садоводство, цветоводство
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых Аудио 
Популярное
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают

Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.

Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда Сергей Лебедев Генерал Липовой рассказал, почему ВС РФ не форсируют освобождение Курской области Любовь Степушова Катастрофа или война? Загадка гибели первой великой цивилизации Европы Игорь Буккер
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Последние материалы
В 2026 году в школах появятся новые учебники по обществознанию
Россиянам предрекли рост счетов за отопление
Как перерывы между подходами могут изменить вашу тренировку?
Не сажайте эти деревья рядом с домом — могут привести к беде
Некоторые породы не переносят ошейники — вот как правильно подобрать аксессуары для своего питомца
Пятна на белых носках? Эти средства решат вашу проблему!
5 шагов к идеальному макияжу: инструкция для новичков
Пушилин: ВС РФ планомерно продвигаются практически по всей линии соприкосновения
В США приняли решение остановить проект создания межконтинентальной ракеты
Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.