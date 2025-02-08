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Экономный рецепт советских времён: котлеты без мяса, из яиц, с манкой и зеленью

1:00
Еда

Представляем вам рецепт, который был популярен в СССР. Эти котлеты не содержат мяса или рыбы, но имеют насыщенный вкус благодаря тщательно подобранным ингредиентам. Зелёный лук и укроп придают им свежий аромат и приятную текстуру.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Ингредиенты:

  • Куриные яйца — 6 штук;
  • Зелёный лук и укроп — 1 пучок;
  • Манная крупа — 2 столовые ложки;
  • Мука — 1 столовая ложка;
  • Сметана — 1 столовая ложка;
  • Соль и специи — по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Отварите яйца до готовности, затем натрите их на крупной терке.
  2. Мелко нарежьте зеленый лук и укроп и добавьте их к натертым яйцам.
  3. Смешайте манную крупу, муку, яйца, лук и укроп до получения однородной массы.
  4. Сформируйте котлеты из приготовленной смеси.
  5. Обжарьте котлеты на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с двух сторон.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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