Экономный рецепт советских времён: котлеты без мяса, из яиц, с манкой и зеленью

Представляем вам рецепт, который был популярен в СССР. Эти котлеты не содержат мяса или рыбы, но имеют насыщенный вкус благодаря тщательно подобранным ингредиентам. Зелёный лук и укроп придают им свежий аромат и приятную текстуру.
Ингредиенты:
Процесс приготовления:
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
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