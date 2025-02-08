Экономный рецепт советских времён: котлеты без мяса, из яиц, с манкой и зеленью

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вам рецепт, который был популярен в СССР. Эти котлеты не содержат мяса или рыбы, но имеют насыщенный вкус благодаря тщательно подобранным ингредиентам. Зелёный лук и укроп придают им свежий аромат и приятную текстуру.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Ингредиенты:

Куриные яйца — 6 штук;

Зелёный лук и укроп — 1 пучок;

Манная крупа — 2 столовые ложки;

Мука — 1 столовая ложка;

Сметана — 1 столовая ложка;

Соль и специи — по вкусу.

Процесс приготовления:

Отварите яйца до готовности, затем натрите их на крупной терке. Мелко нарежьте зеленый лук и укроп и добавьте их к натертым яйцам. Смешайте манную крупу, муку, яйца, лук и укроп до получения однородной массы. Сформируйте котлеты из приготовленной смеси. Обжарьте котлеты на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с двух сторон.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.



Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

