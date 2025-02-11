Мошки на кухне? Причина может быть в этой распространённой ошибке

Иногда хозяйки замечают, что на кухне внезапно стали летать крупные мошки. Но откуда они берутся? Профессор кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Чалых объяснила, что эти насекомые — вовсе не случайные гости. Чаще всего это пищевая моль или долгоносики, которые появляются прямо внутри зараженных продуктов.
По словам эксперта, вредители могут проникнуть в квартиру вместе с обычными покупками. Даже запечатанная упаковка круп или муки не всегда гарантирует безопасность — личинки насекомых уже могут находиться внутри.
Дополнительно способствует заражению неправильное хранение продуктов. Если крупы, мука или другие сыпучие продукты хранятся в банках, но ёмкости не промываются после использования, насекомые могут заразить и свежие запасы.
Пищевая моль и долгоносики не просто портят продукты — в процессе жизнедеятельности они оставляют отходы, которые делают пищу непригодной для употребления. Поэтому, как советует эксперт, если в упаковке завелись насекомые, её необходимо выбросить вместе с содержимым.
Если заражённые продукты хранились в стеклянных или пластиковых банках, их нужно тщательно вымыть с моющим средством, обдать кипятком и вытереть насухо.
Металлические ёмкости можно дополнительно нагреть, чтобы уничтожить возможные яйца и личинки, которые могли остаться в швах. После такой обработки посуда снова готова к использованию.
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