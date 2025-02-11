Где взять витамин D зимой: эти продукты помогут восполнить нехватку

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Зимой и в пасмурную погоду организму сложно вырабатывать достаточное количество витамина D. Однако сегодня проблема дефицита решается проще: в магазинах появилось много продуктов, богатых этим важным элементом. Теперь даже в регионах, где нет доступа к морю, можно найти качественную рыбу и другие полезные продукты.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Консервированный тунец

Морепродукты — главный источник витамина D

Диетолог Елена Соломатина советует делать упор на морепродукты, так как они являются одним из самых богатых источников витамина D. Больше всего его содержится в жирной рыбе — сельди, макрели, скумбрии и лососе. Помимо этого, рыба ценится за высокое содержание омега-3 жирных кислот, которые важны для здоровья сердца и сосудов.

Икра и печень трески — отличные альтернативы

Если свежая рыба недоступна, её можно заменить другими продуктами. Отличным вариантом станет икра — она не только богата витамином D, но и содержит белок, фосфор и полезные жиры. Еще один ценный источник — печень трески или минтая. Этот продукт особенно удобен, так как продается в консервированном виде и не требует сложного хранения.

Как включить эти продукты в рацион

Чтобы избежать дефицита витамина D, стоит регулярно включать в меню:

жирную рыбу (сельдь, скумбрию, лосось)

икру (красную или чёрную)

печень трески (в консервированном виде)

Эти продукты помогут поддерживать здоровье костей, иммунитета и нервной системы, особенно в период дефицита солнечного света.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.



