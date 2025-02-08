Нежные шоколадные брауни на скорую руку — для них понадобится всего 20 минут
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Любите шоколад? Тогда этот рецепт для вас! Мы расскажем, как приготовить невероятно вкусный шоколадный брауни, который станет настоящим хитом на вашем столе.
Фото: flickr.com by Steph Laing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
брауни
Ингредиенты:
- 5 ст. ложек с горкой муки
- 2 яйца
- 4 столовые ложки сахара
- 150 г тёмного шоколада
- 130 г маргарина
- Щепотка соли
- 1 пакетик разрыхлителя
- 3 столовые ложки несладкого какао-порошка
- 4 столовые ложки молока
Приготовление
- В миске растопите шоколад и маргарин на водяной бане.
- Взбейте яйца с сахаром до получения пышной массы.
- Добавьте к яичной смеси какао-порошок. Когда шоколад полностью растопится, снимите его с огня и, продолжая взбивать, постепенно влейте в яичную массу.
- Просейте муку, добавьте молоко, разрыхлитель и хорошо перемешайте.
- Форму для выпечки застелите бумагой для выпечки (по желанию) и смажьте её маслом. Вылейте тесто в форму и разровняйте поверхность.
- Выпекайте в разогретой до 170°C духовке примерно 20 минут. Проверьте готовность зубочисткой: если она выходит сухой, а середина остаётся слегка влажной, значит, кекс готов.
Уточнения
Бра́уни (англ. Chocolate brownie) — шоколадное пирожное характерного коричневого цвета (англ. brown — «коричневый»; отсюда и название), прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру