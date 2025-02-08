Нежные шоколадные брауни на скорую руку — для них понадобится всего 20 минут

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите шоколад? Тогда этот рецепт для вас! Мы расскажем, как приготовить невероятно вкусный шоколадный брауни, который станет настоящим хитом на вашем столе.

Фото: flickr.com by Steph Laing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ брауни

Ингредиенты:

5 ст. ложек с горкой муки

2 яйца

4 столовые ложки сахара

150 г тёмного шоколада

130 г маргарина

Щепотка соли

1 пакетик разрыхлителя

3 столовые ложки несладкого какао-порошка

4 столовые ложки молока

Приготовление

В миске растопите шоколад и маргарин на водяной бане. Взбейте яйца с сахаром до получения пышной массы. Добавьте к яичной смеси какао-порошок. Когда шоколад полностью растопится, снимите его с огня и, продолжая взбивать, постепенно влейте в яичную массу. Просейте муку, добавьте молоко, разрыхлитель и хорошо перемешайте. Форму для выпечки застелите бумагой для выпечки (по желанию) и смажьте её маслом. Вылейте тесто в форму и разровняйте поверхность. Выпекайте в разогретой до 170°C духовке примерно 20 минут. Проверьте готовность зубочисткой: если она выходит сухой, а середина остаётся слегка влажной, значит, кекс готов.

Уточнения

Бра́уни (англ. Chocolate brownie) — шоколадное пирожное характерного коричневого цвета (англ. brown — «коричневый»; отсюда и название), прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога.

