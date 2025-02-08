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Нежные шоколадные брауни на скорую руку — для них понадобится всего 20 минут

1:21
Еда

Любите шоколад? Тогда этот рецепт для вас! Мы расскажем, как приготовить невероятно вкусный шоколадный брауни, который станет настоящим хитом на вашем столе.

брауни
Фото: flickr.com by Steph Laing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
брауни

Ингредиенты:

  • 5 ст. ложек с горкой муки
  • 2 яйца
  • 4 столовые ложки сахара
  • 150 г тёмного шоколада
  • 130 г маргарина
  • Щепотка соли
  • 1 пакетик разрыхлителя
  • 3 столовые ложки несладкого какао-порошка
  • 4 столовые ложки молока

Приготовление

  1. В миске растопите шоколад и маргарин на водяной бане.
  2. Взбейте яйца с сахаром до получения пышной массы.
  3. Добавьте к яичной смеси какао-порошок. Когда шоколад полностью растопится, снимите его с огня и, продолжая взбивать, постепенно влейте в яичную массу.
  4. Просейте муку, добавьте молоко, разрыхлитель и хорошо перемешайте.
  5. Форму для выпечки застелите бумагой для выпечки (по желанию) и смажьте её маслом. Вылейте тесто в форму и разровняйте поверхность.
  6. Выпекайте в разогретой до 170°C духовке примерно 20 минут. Проверьте готовность зубочисткой: если она выходит сухой, а середина остаётся слегка влажной, значит, кекс готов.

Уточнения

Бра́уни (англ. Chocolate brownie) — шоколадное пирожное характерного коричневого цвета (англ. brown — «коричневый»; отсюда и название), прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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