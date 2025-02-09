Домашний майонез, который захочется есть ложками: добавьте этот ингредиент — вкус станет незабываемым

Майонез можно приготовить дома, и это проще, чем кажется. Главное — контролировать качество продуктов и не бояться экспериментов. А если добавить масло грецкого ореха, соус получится по-настоящему изысканным и ароматным.
Фото: commons.wikimedia.org by Ғизәтуллина Рәшиҙә, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Майонез
Какие ингредиенты понадобятся
100 мл оливкового масла
80 мл масла грецкого ореха
6 перепелиных желтков
1-2 ч. л. горчицы
1-2 ч. л. лимонного сока
1 ч. л. соли
Чёрный молотый перец — по вкусу
Как правильно приготовить домашний майонез
Отделяем желтки перепелиных яиц от белков.
Взбиваем их в глубокой миске венчиком или миксером до однородной массы.
Добавляем соль и специи, затем горчицу, продолжая взбивать.
Постепенно по каплям вводим оливковое и масло грецкого ореха, не переставая взбивать.
Как только смесь станет густой и кремообразной, добавляем лимонный сок и снова взбиваем 1-2 минуты.
Если майонез слишком густой, можно добавить немного тёплой воды или лимонного сока.
Перекладываем соус в герметичный контейнер и отправляем в холодильник минимум на час.
После охлаждения он станет еще более насыщенным и ароматным!
Уточнения
Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.