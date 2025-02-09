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Домашний майонез, который захочется есть ложками: добавьте этот ингредиент — вкус станет незабываемым

Еда

Майонез можно приготовить дома, и это проще, чем кажется. Главное — контролировать качество продуктов и не бояться экспериментов. А если добавить масло грецкого ореха, соус получится по-настоящему изысканным и ароматным.

Майонез
Фото: commons.wikimedia.org by Ғизәтуллина Рәшиҙә, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Майонез

Какие ингредиенты понадобятся

  • 100 мл оливкового масла
  • 80 мл масла грецкого ореха
  • 6 перепелиных желтков
  • 1-2 ч. л. горчицы
  • 1-2 ч. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. соли
  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Как правильно приготовить домашний майонез

  1. Отделяем желтки перепелиных яиц от белков.
  2. Взбиваем их в глубокой миске венчиком или миксером до однородной массы.
  3. Добавляем соль и специи, затем горчицу, продолжая взбивать.
  4. Постепенно по каплям вводим оливковое и масло грецкого ореха, не переставая взбивать.
  5. Как только смесь станет густой и кремообразной, добавляем лимонный сок и снова взбиваем 1-2 минуты.
  6. Если майонез слишком густой, можно добавить немного тёплой воды или лимонного сока.
  7. Перекладываем соус в герметичный контейнер и отправляем в холодильник минимум на час.

После охлаждения он станет еще более насыщенным и ароматным!

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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