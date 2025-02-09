Домашний майонез, который захочется есть ложками: добавьте этот ингредиент — вкус станет незабываемым

Майонез можно приготовить дома, и это проще, чем кажется. Главное — контролировать качество продуктов и не бояться экспериментов. А если добавить масло грецкого ореха, соус получится по-настоящему изысканным и ароматным.

Фото: commons.wikimedia.org by Ғизәтуллина Рәшиҙә, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Майонез

Какие ингредиенты понадобятся

100 мл оливкового масла

80 мл масла грецкого ореха

6 перепелиных желтков

1-2 ч. л. горчицы

1-2 ч. л. лимонного сока

1 ч. л. соли

Чёрный молотый перец — по вкусу

Как правильно приготовить домашний майонез

Отделяем желтки перепелиных яиц от белков. Взбиваем их в глубокой миске венчиком или миксером до однородной массы. Добавляем соль и специи, затем горчицу, продолжая взбивать. Постепенно по каплям вводим оливковое и масло грецкого ореха, не переставая взбивать. Как только смесь станет густой и кремообразной, добавляем лимонный сок и снова взбиваем 1-2 минуты. Если майонез слишком густой, можно добавить немного тёплой воды или лимонного сока. Перекладываем соус в герметичный контейнер и отправляем в холодильник минимум на час.

После охлаждения он станет еще более насыщенным и ароматным!

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

