Как тушить капусту, чтобы она не превратилась в кашу — один шаг решает всё

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёную капусту любят многие, но не всегда она получается насыщенной и ароматной. Если просто потушить овощи, они могут стать водянистыми и пресными. Однако есть секретный шаг, который делает капусту невероятно вкусной.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain тушеная капуста

Почему тушёная капуста не всегда удаётся

Капуста бывает разной - белокочанная, краснокочанная, пекинская, савойская. Каждая имеет свою текстуру:

Краснокочанная более плотная, требует больше времени на тушение.

более плотная, требует больше времени на тушение. Пекинская и савойская мягче, поэтому важно не разварить их до состояния каши.

Но главный секрет — не в сорте, а в подготовке.

Как приготовить тушёную капусту правильно

1. Не нарезайте слишком мелко

Если капусту нашинковать слишком тонко, она потеряет текстуру и выделит слишком много жидкости. Оптимальный вариант — резать квадратными кусочками, которые сохранят форму при тушении.

2. Обжарка перед тушением — главное правило

Многие хозяйки сразу отправляют капусту тушиться, но это ошибка. Чтобы получить глубокий, насыщенный вкус, нужно сначала обжарить её на сильном огне.

Разогрейте масло в сковороде с толстым дном .

. Добавьте капусту, обжаривайте до лёгкого орехового или дымного аромата .

. Только после этого можно переходить к тушению.

3. Тушение с правильными добавками

Соль и перец — по вкусу.

— по вкусу. Чуточка воды — если хотите получить более мягкую текстуру.

— если хотите получить более мягкую текстуру. Дополнительные ингредиенты : чеснок, лук-порей, имбирь, соевый соус — придадут блюду глубину вкуса.

: чеснок, лук-порей, имбирь, соевый соус — придадут блюду глубину вкуса. Для сытности — добавьте грибы, овощи или мясо.

4. Финальный штрих — яблочный уксус

Когда капуста станет мягкой, добавьте немного яблочного уксуса. Он подчеркнёт вкус и сделает блюдо ещё более ароматным.

Если соблюдать эти простые правила, тушёная капуста получится нежной, ароматной и насыщенной, а не просто отваренной в собственном соку.

Уточнения

Краснокочанная капуста — овощная культура с характерной красно-фиолетовой окраской листьев, распространённый пищевой продукт.

