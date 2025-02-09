Тушёную капусту любят многие, но не всегда она получается насыщенной и ароматной. Если просто потушить овощи, они могут стать водянистыми и пресными. Однако есть секретный шаг, который делает капусту невероятно вкусной.
Капуста бывает разной - белокочанная, краснокочанная, пекинская, савойская. Каждая имеет свою текстуру:
Но главный секрет — не в сорте, а в подготовке.
Если капусту нашинковать слишком тонко, она потеряет текстуру и выделит слишком много жидкости. Оптимальный вариант — резать квадратными кусочками, которые сохранят форму при тушении.
Многие хозяйки сразу отправляют капусту тушиться, но это ошибка. Чтобы получить глубокий, насыщенный вкус, нужно сначала обжарить её на сильном огне.
Когда капуста станет мягкой, добавьте немного яблочного уксуса. Он подчеркнёт вкус и сделает блюдо ещё более ароматным.
Если соблюдать эти простые правила, тушёная капуста получится нежной, ароматной и насыщенной, а не просто отваренной в собственном соку.
Краснокочанная капуста — овощная культура с характерной красно-фиолетовой окраской листьев, распространённый пищевой продукт.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как предотвратить стрелкование лука-севка и получить обильный урожай, следуя простым рекомендациям по выбору почвы, поливу и уходу.