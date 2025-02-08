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Масло или пергаментная бумага для выпечки: что выбрать для подготовки формы?

1:25
Еда

Часто говорят, что вкус торта зависит от хорошего рецепта. Это верно, но даже два разных рецепта одного и того же торта могут давать разные результаты. Например, если вы собираетесь готовить банановый хлеб, кексы или бисквит, вам могут понадобиться разные способы подготовки формы для выпечки.

Пирог со смородиной
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирог со смородиной

Чтобы решить, нужно ли использовать бумагу для выпечки, учитывайте консистенцию теста. Более влажное и жидкое тесто сильнее прилипает, а более густое и плотное — меньше. В обоих случаях нужно создать изолирующий слой, чтобы выпечка не прилипала. Для жидких смесей лучше использовать бумагу для выпечки, а для густых — сливочное масло.

Также важно учитывать конфигурацию формы для выпечки. В формах с прямыми стенками лучше использовать бумагу, а ёмкости нестандартной формы требуют более тщательного смазывания маслом. Нужно аккуратно заполнить жиром все зазоры, чтобы пирог не прилип.

Ещё один важный момент — степень подрумянивания. Бумага для выпечки предотвращает прилипание, но между бисквитом и горячей формой находится дополнительный слой, из-за чего края бисквита могут подрумяниваться меньше. Если для вас важен цвет и текстура внешней поверхности, лучше использовать сливочное масло.

Уточнения

Вощёная (парафиновая) бумага — бумага, которая была сделана влагостойкой и жиростойкой благодаря нанесению воска или парафина.
 

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Оставили номер телефона под стеклом? Вы даже не представляете, кто может им воспользоваться
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