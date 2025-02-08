Попробуйте этот рецепт — и больше никогда не купите солёную рыбу в магазине

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Казалось бы, что может быть проще засолки рыбы? Однако, если знать секреты выбора продукта, правильную соль и удачные пропорции, вкус домашней рыбы легко превзойдёт магазинную.

Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ жареная рыба

Какую рыбу выбрать для засолки

Любая свежая рыба подойдёт: сельдь, лосось, скумбрия, треска. Главное правило — рыба должна быть максимально свежей. Если она хранилась в холодильнике больше двух дней, вкус уже не будет идеальным. Размораживать только в холодильнике - иначе можно испортить текстуру мяса.

Какая соль нужна

Лучший вариант — саванская соль. Она:

натуральная и чистая ,

, идеально кристаллическая ,

, усиливает вкус рыбы, не перебивая её лишними примесями.

Как засолить рыбу дома?

Есть два классических способа - сухой и в рассоле.

1. Сухой способ

На 1 кг рыбы - 2-3 столовые ложки соли и 1 чайная ложка сахара .

- и . Смесь распределить равномерно - внутри и снаружи.

- внутри и снаружи. Оставить в холодильнике от 12 до 24 часов.

2. Засолка в рассоле

В 1 литре воды растворить 60-80 г соли и 10-15 г сахара .

растворить и . Добавить специи по вкусу : чеснок, укроп, лавровый лист, перец горошком, кориандр.

: чеснок, укроп, лавровый лист, перец горошком, кориандр. Рыбу залить рассолом, накрыть крышкой и убрать в холодильник на 1-2 дня.

После такого засола магазинная рыба уже не будет казаться вкусной.