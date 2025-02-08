Попробуйте этот рецепт — и больше никогда не купите солёную рыбу в магазине

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1:36
Еда

Казалось бы, что может быть проще засолки рыбы? Однако, если знать секреты выбора продукта, правильную соль и удачные пропорции, вкус домашней рыбы легко превзойдёт магазинную.

жареная рыба
Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
жареная рыба

Какую рыбу выбрать для засолки

  1. Любая свежая рыба подойдёт: сельдь, лосось, скумбрия, треска.
  2. Главное правило — рыба должна быть максимально свежей. Если она хранилась в холодильнике больше двух дней, вкус уже не будет идеальным.
  3. Размораживать только в холодильнике - иначе можно испортить текстуру мяса.

Какая соль нужна

Лучший вариант — саванская соль. Она:

  • натуральная и чистая,
  • идеально кристаллическая,
  • усиливает вкус рыбы, не перебивая её лишними примесями.

Как засолить рыбу дома?

Есть два классических способа - сухой и в рассоле.

1. Сухой способ

  • На 1 кг рыбы - 2-3 столовые ложки соли и 1 чайная ложка сахара.
  • Смесь распределить равномерно - внутри и снаружи.
  • Оставить в холодильнике от 12 до 24 часов.

2. Засолка в рассоле

  • В 1 литре воды растворить 60-80 г соли и 10-15 г сахара.
  • Добавить специи по вкусу: чеснок, укроп, лавровый лист, перец горошком, кориандр.
  • Рыбу залить рассолом, накрыть крышкой и убрать в холодильник на 1-2 дня.

После такого засола магазинная рыба уже не будет казаться вкусной.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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