Попробуйте этот рецепт — и больше никогда не купите солёную рыбу в магазине
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Казалось бы, что может быть проще засолки рыбы? Однако, если знать секреты выбора продукта, правильную соль и удачные пропорции, вкус домашней рыбы легко превзойдёт магазинную.
Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
жареная рыба
Какую рыбу выбрать для засолки
- Любая свежая рыба подойдёт: сельдь, лосось, скумбрия, треска.
- Главное правило — рыба должна быть максимально свежей. Если она хранилась в холодильнике больше двух дней, вкус уже не будет идеальным.
- Размораживать только в холодильнике - иначе можно испортить текстуру мяса.
Какая соль нужна
Лучший вариант — саванская соль. Она:
- натуральная и чистая,
- идеально кристаллическая,
- усиливает вкус рыбы, не перебивая её лишними примесями.
Как засолить рыбу дома?
Есть два классических способа - сухой и в рассоле.
1. Сухой способ
- На 1 кг рыбы - 2-3 столовые ложки соли и 1 чайная ложка сахара.
- Смесь распределить равномерно - внутри и снаружи.
- Оставить в холодильнике от 12 до 24 часов.
2. Засолка в рассоле
- В 1 литре воды растворить 60-80 г соли и 10-15 г сахара.
- Добавить специи по вкусу: чеснок, укроп, лавровый лист, перец горошком, кориандр.
- Рыбу залить рассолом, накрыть крышкой и убрать в холодильник на 1-2 дня.
После такого засола магазинная рыба уже не будет казаться вкусной.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.