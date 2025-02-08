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Кабачки — сырые, картошка — сухая: вот что нужно сделать, чтобы овощи запекались правильно

Еда

Овощи в духовке кажутся простым блюдом, но на деле у многих хозяек они получаются сухими, сырыми или просто невкусными. Всё из-за неправильного подхода. Чтобы запечённые овощи радовали вкусом и текстурой, избегайте пяти распространённых ошибок.

Запеченные овощи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеченные овощи

Что важно учесть при запекании овощей

  1. Неправильная нарезка
    Овощи разного размера готовятся неравномерно: мелкие пересыхают, крупные остаются сырыми. Оптимальный вариант – нарезка одинаковыми кусочками.

  2. Посуда имеет значение
    Лучший результат даёт стеклянная или керамическая форма. Если запекать на металле, овощи могут быстрее подгорать. Используйте пергамент – он поможет сохранить текстуру.

  3. Слишком много овощей
    Если на противне овощи лежат впритык, они не запекаются, а тушатся. Чтобы добиться хрустящей корочки, раскладывайте их в один слой с небольшими промежутками.

  4. Нехватка масла
    Некоторые овощи (например, картошка, баклажаны, морковь) плохо пускают сок и требуют немного масла, иначе они высохнут. Можно использовать растительное или сливочное масло.

  5. Температура имеет решающее значение

  • 180–200°C – оптимальный режим для запекания.
  • 160–170°C – овощи получатся мягче, но могут быть водянистыми.
  • 220°C и выше – овощи подгорят снаружи, но останутся сырыми внутри.

Кроме того, не мешайте овощи слишком часто и не запекайте сразу всё подряд – разным овощам нужно разное время приготовления.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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