Кабачки — сырые, картошка — сухая: вот что нужно сделать, чтобы овощи запекались правильно

Овощи в духовке кажутся простым блюдом, но на деле у многих хозяек они получаются сухими, сырыми или просто невкусными. Всё из-за неправильного подхода. Чтобы запечённые овощи радовали вкусом и текстурой, избегайте пяти распространённых ошибок.
Неправильная нарезка
Овощи разного размера готовятся неравномерно: мелкие пересыхают, крупные остаются сырыми. Оптимальный вариант – нарезка одинаковыми кусочками.
Посуда имеет значение
Лучший результат даёт стеклянная или керамическая форма. Если запекать на металле, овощи могут быстрее подгорать. Используйте пергамент – он поможет сохранить текстуру.
Слишком много овощей
Если на противне овощи лежат впритык, они не запекаются, а тушатся. Чтобы добиться хрустящей корочки, раскладывайте их в один слой с небольшими промежутками.
Нехватка масла
Некоторые овощи (например, картошка, баклажаны, морковь) плохо пускают сок и требуют немного масла, иначе они высохнут. Можно использовать растительное или сливочное масло.
Температура имеет решающее значение
Кроме того, не мешайте овощи слишком часто и не запекайте сразу всё подряд – разным овощам нужно разное время приготовления.
О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).
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