Кабачки — сырые, картошка — сухая: вот что нужно сделать, чтобы овощи запекались правильно

Овощи в духовке кажутся простым блюдом, но на деле у многих хозяек они получаются сухими, сырыми или просто невкусными. Всё из-за неправильного подхода. Чтобы запечённые овощи радовали вкусом и текстурой, избегайте пяти распространённых ошибок.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеченные овощи

Что важно учесть при запекании овощей

Неправильная нарезка

Овощи разного размера готовятся неравномерно: мелкие пересыхают, крупные остаются сырыми. Оптимальный вариант – нарезка одинаковыми кусочками. Посуда имеет значение

Лучший результат даёт стеклянная или керамическая форма. Если запекать на металле, овощи могут быстрее подгорать. Используйте пергамент – он поможет сохранить текстуру. Слишком много овощей

Если на противне овощи лежат впритык, они не запекаются, а тушатся. Чтобы добиться хрустящей корочки, раскладывайте их в один слой с небольшими промежутками. Нехватка масла

Некоторые овощи (например, картошка, баклажаны, морковь) плохо пускают сок и требуют немного масла, иначе они высохнут. Можно использовать растительное или сливочное масло. Температура имеет решающее значение

180–200°C – оптимальный режим для запекания.

– оптимальный режим для запекания. 160–170°C – овощи получатся мягче, но могут быть водянистыми.

– овощи получатся мягче, но могут быть водянистыми. 220°C и выше – овощи подгорят снаружи, но останутся сырыми внутри.

Кроме того, не мешайте овощи слишком часто и не запекайте сразу всё подряд – разным овощам нужно разное время приготовления.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

