Омлет поднялся в сковороде, но осел на тарелке? Всё из-за одной ошибки — вот что нельзя делать

Приготовить пышный и воздушный омлет удаётся не всегда. Даже если он поднялся в сковороде, при перекладывании на тарелку он может осесть. Чтобы этого не произошло, нужно учитывать пять важных правил.
Если соблюдать эти правила, омлет останется воздушным, высоким и нежным.
Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.
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