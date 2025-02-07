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Омлет поднялся в сковороде, но осел на тарелке? Всё из-за одной ошибки — вот что нельзя делать

1:00
Еда

Приготовить пышный и воздушный омлет удаётся не всегда. Даже если он поднялся в сковороде, при перекладывании на тарелку он может осесть. Чтобы этого не произошло, нужно учитывать пять важных правил.

Омлет
Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Омлет

Как сделать омлет пышным и сохранить его форму

  • Ингредиенты — только яйца и молоко! Никакой муки - она делает омлет тяжёлым.
  • Правильная сковорода — лучше всего подойдёт чугунная с толстым дном.
  • Как взбивать яйца? Ошибка многих — слишком энергичное взбивание. Нужно только слегка перемешать вилкой, чтобы появились пузырьки воздуха.
  • Высота смеси в сковороде — не меньше 3 см, иначе омлет не поднимется.
  • Техника приготовления — готовьте только под крышкой, а после выключения плиты не перекладывайте сразу на тарелку, а дайте немного остыть в сковороде.

Если соблюдать эти правила, омлет останется воздушным, высоким и нежным.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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