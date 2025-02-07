Омлет поднялся в сковороде, но осел на тарелке? Всё из-за одной ошибки — вот что нельзя делать

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить пышный и воздушный омлет удаётся не всегда. Даже если он поднялся в сковороде, при перекладывании на тарелку он может осесть. Чтобы этого не произошло, нужно учитывать пять важных правил.

Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Омлет

Как сделать омлет пышным и сохранить его форму

Ингредиенты — только яйца и молоко! Никакой муки - она делает омлет тяжёлым.

— только яйца и молоко! - она делает омлет тяжёлым. Правильная сковорода — лучше всего подойдёт чугунная с толстым дном .

— лучше всего подойдёт . Как взбивать яйца? Ошибка многих — слишком энергичное взбивание. Нужно только слегка перемешать вилкой , чтобы появились пузырьки воздуха.

Ошибка многих — слишком энергичное взбивание. , чтобы появились пузырьки воздуха. Высота смеси в сковороде — не меньше 3 см , иначе омлет не поднимется.

— не меньше , иначе омлет не поднимется. Техника приготовления — готовьте только под крышкой, а после выключения плиты не перекладывайте сразу на тарелку, а дайте немного остыть в сковороде.

Если соблюдать эти правила, омлет останется воздушным, высоким и нежным.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

