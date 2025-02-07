Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Где брокколи растёт лучше всего? Секреты правильного севооборота
Минеральный рай — почему стоит посетить Хохоловские термы в Польше
Накачать мощные мышцы поможет пилатес: топ-3 эффективных упражнения
Северные деньги — что стоит за привлекательными зарплатами вахтовиков
Как нанести яркую помаду и не выйти за контуры губ — советы визажистов
В тюменских школах: то мыши, то драки!
Этот кроссовер обошел даже Lada Niva Travel – вот кто теперь в лидерах российского рынка
Можно ли сажать тую возле дома? Правда и мифы о неблагоприятном дереве
Юлия Савичева рассказала о жизни после анорексии: не усердствую

Добавьте эту специю в бульон — цвет станет роскошно золотым, а вкус ещё лучше

1:33
Еда

Добавление куркумы в бульон — это не просто способ придать ему насыщенный золотистый цвет, но и возможность сделать его более полезным для здоровья. Этот простой ингредиент делает блюдо не только красивее, но и насыщает его ценными веществами.

Суп на курином бульоне
Фото: commons.wikimedia. org by Mariuszjbie is licensed under GNU Free Documentation License
Суп на курином бульоне

Почему куркума — идеальная добавка для бульона

Куркума содержит куркумин — мощный антиоксидант, который обладает противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами. В аюрведической медицине она используется как натуральное средство для укрепления иммунитета и улучшения работы пищеварительной системы.

Кроме того, куркума помогает:

  • защищать организм от свободных радикалов,
  • улучшать обмен веществ,
  • предотвращать вздутие живота и дискомфорт в желудке,
  • придавать приятный золотистый оттенок бульону без изменения его вкуса.

Как правильно добавлять куркуму в бульон

  1. Добавьте 1 чайную ложку куркумы на начальном этапе варки.
  2. Хорошо перемешайте, чтобы специя равномерно распределилась в жидкости.
  3. Дайте бульону покипеть, чтобы куркума раскрыла все полезные свойства.

Важно: куркума не изменяет вкус бульона, но придаёт ему более насыщенный, аппетитный цвет.

Почему этот метод стоит попробовать

Если ваш бульон кажется бледным, а вы хотите сделать его красивым и насыщенным без искусственных добавок, куркума — идеальное решение. Этот способ уже используют многие хозяйки, и он становится всё популярнее среди любителей домашней кухни.

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir - "кипятить") — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Авто
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя Аудио 
Кожа гладкая, как у младенца: четыре секрета сохранения молодости
Красота и стиль
Кожа гладкая, как у младенца: четыре секрета сохранения молодости Аудио 
Татьяна Навка назвала главное достоинство фигуриста Петра Чернышева
Шоу-бизнес
Татьяна Навка назвала главное достоинство фигуриста Петра Чернышева
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Последние материалы
В тюменских школах: то мыши, то драки!
Этот кроссовер обошел даже Lada Niva Travel – вот кто теперь в лидерах российского рынка
Можно ли сажать тую возле дома? Правда и мифы о неблагоприятном дереве
Юлия Савичева рассказала о жизни после анорексии: не усердствую
Кухня + гостиная: 5 ошибок, из-за которых ремонт обернётся катастрофой
Киев готовится. В ТЦК и частях ВСУ усилили меры безопасности после череды взрывов
Беседа о борще помогла психиатру определить деменцию у 67-летней пациентки
Не дайте зиме повредить вашу кожу: вот что нужно делать
Этот природный секрет может изменить подход к противоскользящей обуви
Баста пожаловался на Гуфа: самый нестабильный человек в моей жизни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.