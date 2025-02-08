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Сытный салат с курицей и хрустящими сухариками: отличная альтернатива Цезарю

2:35
Еда

Этот слоёный салат сочетает в себе нежную курицу, пикантный сыр, ароматные сухарики и необычный ингредиент — маковые зёрна, придающие блюду приятную хрустящую текстуру. Благодаря копчёной паприке и чесночному маслу салат получается особенно ароматным, а его вкус напоминает "Цезарь", но с более насыщенными нотками.

Салат с курицей и орехами
Фото: openverse.org by allochka22ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Салат с курицей и орехами

Ингредиенты (на 8 порций):

  • Копчёная курица — 450 г
  • Томаты — 400 г
  • Полутвёрдый сыр (Голландский, Российский, Тильзитер) — 200 г
  • Майонез — 100 г
  • Яйцо С1 — 5 шт.
  • Белый хлеб (ломтики) — 6 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Зёрна мака — 1-2 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Свежемолотый чёрный перец — по вкусу
  • Копчёная паприка — на кончике ножа
  • Соль — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовить чесночное масло
Чеснок натереть на мелкой тёрке или пропустить через пресс, смешать с солью, перцем, копчёной паприкой и растительным маслом. Оставить на 10-15 минут для настаивания.

Шаг 2. Подготовить ингредиенты
Яйца отварить вкрутую, очистить и нарезать кубиками. Полутвёрдый сыр нарезать небольшими кубиками. Маковые зёрна прогреть на сухой сковороде 2 минуты до лёгкого орехового аромата.

Шаг 3. Обжарить сухарики
Белый хлеб нарезать кубиками, удаляя корочки. Процедить чесночное масло, разогреть его на сковороде и обжарить хлеб до золотистой корочки. Выложить сухарики на бумажное полотенце.

Шаг 4. Подготовить курицу и томаты
Копчёную курицу или ветчину нарезать кубиками. Помидоры разрезать, удалить сок и семена, нарезать мякоть средними кусочками.

Шаг 5. Собрать салат
В разъёмной форме диаметром 20-24 см выложить слоями:

  1. Куриное мясо
  2. Яйца
  3. Помидоры
  4. Сыр

Каждый слой смазать майонезом, используя кулинарную кисть.

Шаг 6. Финальный штрих
Перед подачей снять форму, выложить сухарики, смазать их майонезом и обильно посыпать маком.

Салат получается невероятно вкусным, сытным и эффектным. Он отлично подойдёт для праздничного стола или сытного семейного ужина.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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