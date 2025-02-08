Сытный салат с курицей и хрустящими сухариками: отличная альтернатива Цезарю

Этот слоёный салат сочетает в себе нежную курицу, пикантный сыр, ароматные сухарики и необычный ингредиент — маковые зёрна, придающие блюду приятную хрустящую текстуру. Благодаря копчёной паприке и чесночному маслу салат получается особенно ароматным, а его вкус напоминает "Цезарь", но с более насыщенными нотками.
Шаг 1. Приготовить чесночное масло
Чеснок натереть на мелкой тёрке или пропустить через пресс, смешать с солью, перцем, копчёной паприкой и растительным маслом. Оставить на 10-15 минут для настаивания.
Шаг 2. Подготовить ингредиенты
Яйца отварить вкрутую, очистить и нарезать кубиками. Полутвёрдый сыр нарезать небольшими кубиками. Маковые зёрна прогреть на сухой сковороде 2 минуты до лёгкого орехового аромата.
Шаг 3. Обжарить сухарики
Белый хлеб нарезать кубиками, удаляя корочки. Процедить чесночное масло, разогреть его на сковороде и обжарить хлеб до золотистой корочки. Выложить сухарики на бумажное полотенце.
Шаг 4. Подготовить курицу и томаты
Копчёную курицу или ветчину нарезать кубиками. Помидоры разрезать, удалить сок и семена, нарезать мякоть средними кусочками.
Шаг 5. Собрать салат
В разъёмной форме диаметром 20-24 см выложить слоями:
Каждый слой смазать майонезом, используя кулинарную кисть.
Шаг 6. Финальный штрих
Перед подачей снять форму, выложить сухарики, смазать их майонезом и обильно посыпать маком.
Салат получается невероятно вкусным, сытным и эффектным. Он отлично подойдёт для праздничного стола или сытного семейного ужина.
Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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