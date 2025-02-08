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Любители морепродуктов будут в восторге от этого крабового салата с креветками

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Еда

Этот легкий и вкусный салат станет идеальным выбором для тех, кто ценит свежесть и простоту в приготовлении. Процесс приготовления займет минимум времени, а результат порадует как на повседневном столе, так и на праздничном ужине.

Крабовый салат
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крабовый салат

Ингредиенты:

  1. Крабовые палочки — 200 г.
  2. Креветки очищенные — 150 г.
  3. Огурец свежий — 1 шт.
  4. Помидоры черри — 8-10 шт.
  5. Листья салата.
  6. Оливковое масло — 2 ст. ложки.
  7. Лимон — половина фрукта.
  8. Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите креветки в подсоленной воде.
  2. Нарежьте крабовые палочки, огурцы и помидоры мелкими кубиками.
  3. На тарелку выложите листья салата, затем смешанные ингредиенты.
  4. Полейте оливковым маслом, выжмите сок лимона, посолите и поперчите по вкусу.

Уточнения

Салат из крабовых палочек (также: Салат с крабовыми палочками, Крабовый салат) — салат, одним из основных ингредиентов которого являются крабовые палочки.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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