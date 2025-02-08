Любители морепродуктов будут в восторге от этого крабового салата с креветками

0:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот легкий и вкусный салат станет идеальным выбором для тех, кто ценит свежесть и простоту в приготовлении. Процесс приготовления займет минимум времени, а результат порадует как на повседневном столе, так и на праздничном ужине.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крабовый салат

Ингредиенты:

Крабовые палочки — 200 г. Креветки очищенные — 150 г. Огурец свежий — 1 шт. Помидоры черри — 8-10 шт. Листья салата. Оливковое масло — 2 ст. ложки. Лимон — половина фрукта. Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Отварите креветки в подсоленной воде. Нарежьте крабовые палочки, огурцы и помидоры мелкими кубиками. На тарелку выложите листья салата, затем смешанные ингредиенты. Полейте оливковым маслом, выжмите сок лимона, посолите и поперчите по вкусу.

Уточнения

Салат из крабовых палочек (также: Салат с крабовыми палочками, Крабовый салат) — салат, одним из основных ингредиентов которого являются крабовые палочки.

