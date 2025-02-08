Любители морепродуктов будут в восторге от этого крабового салата с креветками

Этот легкий и вкусный салат станет идеальным выбором для тех, кто ценит свежесть и простоту в приготовлении. Процесс приготовления займет минимум времени, а результат порадует как на повседневном столе, так и на праздничном ужине.
Ингредиенты:
Приготовление:
Салат из крабовых палочек (также: Салат с крабовыми палочками, Крабовый салат) — салат, одним из основных ингредиентов которого являются крабовые палочки.
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