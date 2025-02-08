Запеканка из макарон с курицей: сытное блюдо, которое готовится за 45 минут

Если хочется приготовить что-то быстрое, вкусное и сытное, запеканка из макарон с курицей станет отличным вариантом. Это блюдо напоминает традиционную итальянскую пасту аль форно, но в более удобном формате. Благодаря сочетанию томатного соуса, сливочного сыра и моцареллы запеканка получается невероятно ароматной и насыщенной.
Шаг 1. Подготовить ингредиенты
Спагетти отварить в подсоленной воде до готовности. Духовку разогреть до 190°C. Форму для запекания смазать 1 ст. л. растительного масла.
Шаг 2. Приготовить начинку
Куриное филе и бедрышки пропустить через мясорубку. Лук и чеснок мелко порубить. Моцареллу натереть на тёрке.
Шаг 3. Обжарить мясо
Готовые макароны откинуть на дуршлаг, сохранив 100 мл жидкости. В сковороде разогреть масло, добавить лук и обжаривать 5 минут на слабом огне. Выложить куриный фарш, разминая вилкой, и готовить ещё 7 минут.
Шаг 4. Добавить соус
Влить оставшуюся жидкость от макарон, добавить томатный соус, кремчиз и чеснок. Посолить, поперчить, приправить итальянскими травами и тушить 5 минут на среднем огне.
Шаг 5. Собрать запеканку
В форму выложить половину макарон, сверху распределить мясную начинку, разровнять и накрыть оставшимися спагетти. Посыпать натёртой моцареллой.
Шаг 6. Запечь
Форму накрыть фольгой и запекать 10 минут при 190°C. Затем снять фольгу и запекать ещё 10 минут до румяной корочки.
Перед подачей можно посыпать петрушкой и подавать прямо в форме, как это делают итальянцы.
Запеканка получается ароматной, с насыщенным вкусом и тягучей сырной корочкой — идеальный вариант для семейного ужина!
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