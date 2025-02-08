Запеканка из макарон с курицей: сытное блюдо, которое готовится за 45 минут

2:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Если хочется приготовить что-то быстрое, вкусное и сытное, запеканка из макарон с курицей станет отличным вариантом. Это блюдо напоминает традиционную итальянскую пасту аль форно, но в более удобном формате. Благодаря сочетанию томатного соуса, сливочного сыра и моцареллы запеканка получается невероятно ароматной и насыщенной.

Фото: flickr.com by ohmeaghan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запеканка с макаронами

Ингредиенты (на 4 порции):

Спагетти — 500 г

Растительное масло — 5 ст. л.

Куриное филе — 250 г

Мякоть куриных бедрышек — 250 г

Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Моцарелла для пиццы — 100 г

Томатный соус — 3 ст. л.

Кремчиз — 120 г

Смесь сушёных итальянских трав — 1 ч. л.

Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Подготовить ингредиенты

Спагетти отварить в подсоленной воде до готовности. Духовку разогреть до 190°C. Форму для запекания смазать 1 ст. л. растительного масла.

Шаг 2. Приготовить начинку

Куриное филе и бедрышки пропустить через мясорубку. Лук и чеснок мелко порубить. Моцареллу натереть на тёрке.

Шаг 3. Обжарить мясо

Готовые макароны откинуть на дуршлаг, сохранив 100 мл жидкости. В сковороде разогреть масло, добавить лук и обжаривать 5 минут на слабом огне. Выложить куриный фарш, разминая вилкой, и готовить ещё 7 минут.

Шаг 4. Добавить соус

Влить оставшуюся жидкость от макарон, добавить томатный соус, кремчиз и чеснок. Посолить, поперчить, приправить итальянскими травами и тушить 5 минут на среднем огне.

Шаг 5. Собрать запеканку

В форму выложить половину макарон, сверху распределить мясную начинку, разровнять и накрыть оставшимися спагетти. Посыпать натёртой моцареллой.

Шаг 6. Запечь

Форму накрыть фольгой и запекать 10 минут при 190°C. Затем снять фольгу и запекать ещё 10 минут до румяной корочки.

Перед подачей можно посыпать петрушкой и подавать прямо в форме, как это делают итальянцы.

Полезные советы:

Для более яркого вкуса можно использовать не только моцареллу, но и пармезан.

В начинку можно добавить измельчённые помидоры или немного белого вина.

Вместо спагетти подойдут пенне, фузилли или фарфалле.

Запеканка получается ароматной, с насыщенным вкусом и тягучей сырной корочкой — идеальный вариант для семейного ужина!

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni ) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.