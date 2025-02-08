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Запеканка из макарон с курицей: сытное блюдо, которое готовится за 45 минут

2:55
Еда

Если хочется приготовить что-то быстрое, вкусное и сытное, запеканка из макарон с курицей станет отличным вариантом. Это блюдо напоминает традиционную итальянскую пасту аль форно, но в более удобном формате. Благодаря сочетанию томатного соуса, сливочного сыра и моцареллы запеканка получается невероятно ароматной и насыщенной.

Запеканка с макаронами
Фото: flickr.com by ohmeaghan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запеканка с макаронами

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Спагетти — 500 г
  • Растительное масло — 5 ст. л.
  • Куриное филе — 250 г
  • Мякоть куриных бедрышек — 250 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Моцарелла для пиццы — 100 г
  • Томатный соус — 3 ст. л.
  • Кремчиз — 120 г
  • Смесь сушёных итальянских трав — 1 ч. л.
  • Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Подготовить ингредиенты
Спагетти отварить в подсоленной воде до готовности. Духовку разогреть до 190°C. Форму для запекания смазать 1 ст. л. растительного масла.

Шаг 2. Приготовить начинку
Куриное филе и бедрышки пропустить через мясорубку. Лук и чеснок мелко порубить. Моцареллу натереть на тёрке.

Шаг 3. Обжарить мясо
Готовые макароны откинуть на дуршлаг, сохранив 100 мл жидкости. В сковороде разогреть масло, добавить лук и обжаривать 5 минут на слабом огне. Выложить куриный фарш, разминая вилкой, и готовить ещё 7 минут.

Шаг 4. Добавить соус
Влить оставшуюся жидкость от макарон, добавить томатный соус, кремчиз и чеснок. Посолить, поперчить, приправить итальянскими травами и тушить 5 минут на среднем огне.

Шаг 5. Собрать запеканку
В форму выложить половину макарон, сверху распределить мясную начинку, разровнять и накрыть оставшимися спагетти. Посыпать натёртой моцареллой.

Шаг 6. Запечь
Форму накрыть фольгой и запекать 10 минут при 190°C. Затем снять фольгу и запекать ещё 10 минут до румяной корочки.

Перед подачей можно посыпать петрушкой и подавать прямо в форме, как это делают итальянцы.

Полезные советы:

  • Для более яркого вкуса можно использовать не только моцареллу, но и пармезан.
  • В начинку можно добавить измельчённые помидоры или немного белого вина.
  • Вместо спагетти подойдут пенне, фузилли или фарфалле.

Запеканка получается ароматной, с насыщенным вкусом и тягучей сырной корочкой — идеальный вариант для семейного ужина!

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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