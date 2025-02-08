Вкус детства: рецепт нежной творожной ватрушки

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам классический рецепт приготовления творожных ватрушек.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ватрушки

Ингредиенты для теста

Мука — 500 г. Молоко — 250 мл. Дрожжи сухие — 7 г (или свежие дрожжи — 20 г). Сахар — 50 г. Соль — щепотка. Яйцо — 1 шт. Масло сливочное — 70 г.

Ингредиенты для начинки

Творог — 400 г. Сахар — 100 г. Яйца — 2 шт. Ванильный сахар — 10 г (по желанию). Манка — 30 г (для густоты).

Приготовление

Подготовка теста:

1. В теплом молоке растворить дрожжи и чайную ложку сахара. Оставить на 15 минут до появления пены.

2. Добавить к смеси яйцо, растопленное масло, соль и оставшийся сахар. Перемешать.

3. Постепенно ввести муку, замешивая мягкое тесто. Накрыть полотенцем и оставить подходить в тёплом месте на 1-1,5 часа.

4. Когда тесто увеличится вдвое, обмять его и снова дать подойти еще раз.

Приготовление начинки:

1. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы.

2. Добавьте творог, ванилин и манку. Хорошо перемешайте до однородного состояния.

Формирование ватрушек:

1. Разделите подошедшее тесто на небольшие кусочки размером примерно с куриное яйцо.

2. Раскатайте каждый кусочек в лепёшку толщиной около 0,5 см.

3. В центр каждой лепешки положите столовую ложку творожной начинки.

4. Поднимите края теста вверх и защипните их так, чтобы получилась открытая корзиночка с начинкой посередине.

Выпекание:

1. Переложите ватрушки на противень, застеленный пергаментом.

2. Смажьте верхушки ватрушек взбитым яйцом для румяной корочки.

3. Выпекайте при температуре 180°C около 25-30 минут до золотистого цвета.

Уточнения

Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.



