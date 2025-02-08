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Вкус детства: рецепт нежной творожной ватрушки

2:15
Еда

Предлагаем вам классический рецепт приготовления творожных ватрушек.

Ватрушки
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ватрушки

Ингредиенты для теста

  1. Мука — 500 г.
  2. Молоко — 250 мл.
  3. Дрожжи сухие — 7 г (или свежие дрожжи — 20 г).
  4. Сахар — 50 г.
  5. Соль — щепотка.
  6. Яйцо — 1 шт.
  7. Масло сливочное — 70 г.

Ингредиенты для начинки

  1. Творог — 400 г.
  2. Сахар — 100 г.
  3. Яйца — 2 шт.
  4. Ванильный сахар — 10 г (по желанию).
  5. Манка — 30 г (для густоты).

Приготовление

Подготовка теста:
1. В теплом молоке растворить дрожжи и чайную ложку сахара. Оставить на 15 минут до появления пены.
2. Добавить к смеси яйцо, растопленное масло, соль и оставшийся сахар. Перемешать.
3. Постепенно ввести муку, замешивая мягкое тесто. Накрыть полотенцем и оставить подходить в тёплом месте на 1-1,5 часа.
4. Когда тесто увеличится вдвое, обмять его и снова дать подойти еще раз.

Приготовление начинки:
1. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы.
2. Добавьте творог, ванилин и манку. Хорошо перемешайте до однородного состояния.

Формирование ватрушек:
1. Разделите подошедшее тесто на небольшие кусочки размером примерно с куриное яйцо.
2. Раскатайте каждый кусочек в лепёшку толщиной около 0,5 см.
3. В центр каждой лепешки положите столовую ложку творожной начинки.
4. Поднимите края теста вверх и защипните их так, чтобы получилась открытая корзиночка с начинкой посередине.

Выпекание:
1. Переложите ватрушки на противень, застеленный пергаментом.
2. Смажьте верхушки ватрушек взбитым яйцом для румяной корочки.
3. Выпекайте при температуре 180°C около 25-30 минут до золотистого цвета.

Уточнения

Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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