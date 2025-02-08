Вкус детства: рецепт нежной творожной ватрушки

Предлагаем вам классический рецепт приготовления творожных ватрушек.
Подготовка теста:
1. В теплом молоке растворить дрожжи и чайную ложку сахара. Оставить на 15 минут до появления пены.
2. Добавить к смеси яйцо, растопленное масло, соль и оставшийся сахар. Перемешать.
3. Постепенно ввести муку, замешивая мягкое тесто. Накрыть полотенцем и оставить подходить в тёплом месте на 1-1,5 часа.
4. Когда тесто увеличится вдвое, обмять его и снова дать подойти еще раз.
Приготовление начинки:
1. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы.
2. Добавьте творог, ванилин и манку. Хорошо перемешайте до однородного состояния.
Формирование ватрушек:
1. Разделите подошедшее тесто на небольшие кусочки размером примерно с куриное яйцо.
2. Раскатайте каждый кусочек в лепёшку толщиной около 0,5 см.
3. В центр каждой лепешки положите столовую ложку творожной начинки.
4. Поднимите края теста вверх и защипните их так, чтобы получилась открытая корзиночка с начинкой посередине.
Выпекание:
1. Переложите ватрушки на противень, застеленный пергаментом.
2. Смажьте верхушки ватрушек взбитым яйцом для румяной корочки.
3. Выпекайте при температуре 180°C около 25-30 минут до золотистого цвета.
Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.
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