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Куриная печень в сметане: самый нежный рецепт

2:04
Еда

Куриная печень, тушенная в сметане с луком, — это быстрое, доступное и невероятно вкусное блюдо, которое идеально подходит для ужина после долгого дня. Готовится всего за полчаса, получается нежной и ароматной. Подавать можно как с гарниром (картофельное пюре, рис), так и просто со свежим хлебом, который идеально впитывает соус.

Печень с луком
Фото: flickr.com by Джо Гурман, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Печень с луком

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Куриная печень — 500 г
  • Сметана (25-30%) — 300 г
  • Репчатый лук — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Мука — 2/3 стакана
  • Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу
  • Топлёное масло — для жарки
  • Зелень — для подачи

Как приготовить:

Шаг 1. Подготовка ингредиентов
Лук и чеснок мелко нарезать. Печень разрезать на половинки, удалить протоки, обсушить бумажными полотенцами. Муку смешать с солью и перцем, отложить 2 ст. л. Остальную часть использовать для панировки печени.

Шаг 2. Обжарка печени
Лишнюю муку стряхнуть, печень обжарить в топлёном масле партиями, чтобы образовалась румяная корочка. Готовую печень выкладывать на тарелку.

Шаг 3. Приготовление соуса
В ту же сковороду добавить масло, обжарить лук 5 минут. Всыпать чеснок и 2 ст. л. отложенной муки с солью и перцем, жарить ещё 3-4 минуты.

Шаг 4. Добавление сметаны
Влить сметану, тщательно размешать, довести почти до кипения. Вернуть печень в сковороду.

Шаг 5. Финальный этап
Довести до кипения, уменьшить огонь и готовить 1 минуту, помешивая. Выключить огонь, накрыть крышкой и оставить на 5 минут. Перед подачей украсить зеленью.

Блюдо получается невероятно нежным и ароматным. Отличный вариант для ужина, который не требует много времени и усилий!

Уточнения

Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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