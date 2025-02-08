Куриная печень в сметане: самый нежный рецепт

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриная печень, тушенная в сметане с луком, — это быстрое, доступное и невероятно вкусное блюдо, которое идеально подходит для ужина после долгого дня. Готовится всего за полчаса, получается нежной и ароматной. Подавать можно как с гарниром (картофельное пюре, рис), так и просто со свежим хлебом, который идеально впитывает соус.

Фото: flickr.com by Джо Гурман, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Печень с луком

Ингредиенты (на 4 порции):

Куриная печень — 500 г

Сметана (25-30%) — 300 г

Репчатый лук — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Мука — 2/3 стакана

Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Топлёное масло — для жарки

Зелень — для подачи

Как приготовить:

Шаг 1. Подготовка ингредиентов

Лук и чеснок мелко нарезать. Печень разрезать на половинки, удалить протоки, обсушить бумажными полотенцами. Муку смешать с солью и перцем, отложить 2 ст. л. Остальную часть использовать для панировки печени.

Шаг 2. Обжарка печени

Лишнюю муку стряхнуть, печень обжарить в топлёном масле партиями, чтобы образовалась румяная корочка. Готовую печень выкладывать на тарелку.

Шаг 3. Приготовление соуса

В ту же сковороду добавить масло, обжарить лук 5 минут. Всыпать чеснок и 2 ст. л. отложенной муки с солью и перцем, жарить ещё 3-4 минуты.

Шаг 4. Добавление сметаны

Влить сметану, тщательно размешать, довести почти до кипения. Вернуть печень в сковороду.

Шаг 5. Финальный этап

Довести до кипения, уменьшить огонь и готовить 1 минуту, помешивая. Выключить огонь, накрыть крышкой и оставить на 5 минут. Перед подачей украсить зеленью.

Блюдо получается невероятно нежным и ароматным. Отличный вариант для ужина, который не требует много времени и усилий!

Уточнения

Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.

