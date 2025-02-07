Рыба, запечённая в соли: нежнейшее филе без пересола

Запекание рыбы в соли — проверенный способ сохранить её сочность и аромат. Соль превращается в прочную корку, которая удерживает влагу, но не пересаливает рыбу. Готовое блюдо получается нежным, ароматным и идеально подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола.
Шаг 1. Подготовка ингредиентов
Рыбу очистить от чешуи и внутренностей, удалить жабры. Зелень целиком поместить в брюшко. Смешать соль с слегка взбитыми белками и лимонной цедрой. Оставить на пару минут, чтобы масса приобрела пастообразную консистенцию.
Шаг 2. Запекание
Противень застелить фольгой, выложить половину соляной смеси, уложить на неё рыбу и покрыть оставшейся смесью. Запекать 30-40 минут при 200°С, ориентируясь на размер рыбы.
Шаг 3. Финальный штрих
После запекания слегка постучать ножом или молотком по соляной корке, чтобы её разбить. В некоторых случаях корка снимается вместе с кожей, и остаётся только подать нежное филе к столу.
Простой и элегантный рецепт, который удивит своим вкусом даже тех, кто не любит рыбу!
Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.
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