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Рыба, запечённая в соли: нежнейшее филе без пересола

1:58
Еда

Запекание рыбы в соли — проверенный способ сохранить её сочность и аромат. Соль превращается в прочную корку, которая удерживает влагу, но не пересаливает рыбу. Готовое блюдо получается нежным, ароматным и идеально подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Две жареные рыбы
Фото: commons.wikimedia.org by pompi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Две жареные рыбы

Ингредиенты (на 6 порций):

  • 1 целая рыба (сибас, дорада, судак, форель или другая)
  • 2 яичных белка
  • 1 кг крупной морской соли (на 1 кг рыбы — чуть больше 1 кг соли)
  • Цедра 1 лимона
  • Небольшой пучок петрушки
  • Небольшой пучок укропа

Приготовление:

Шаг 1. Подготовка ингредиентов
Рыбу очистить от чешуи и внутренностей, удалить жабры. Зелень целиком поместить в брюшко. Смешать соль с слегка взбитыми белками и лимонной цедрой. Оставить на пару минут, чтобы масса приобрела пастообразную консистенцию.

Шаг 2. Запекание
Противень застелить фольгой, выложить половину соляной смеси, уложить на неё рыбу и покрыть оставшейся смесью. Запекать 30-40 минут при 200°С, ориентируясь на размер рыбы.

Шаг 3. Финальный штрих
После запекания слегка постучать ножом или молотком по соляной корке, чтобы её разбить. В некоторых случаях корка снимается вместе с кожей, и остаётся только подать нежное филе к столу.

Полезные советы:

  • Если оставить чешую, она легко отойдёт вместе с коркой, облегчая чистку.
  • Вместо петрушки и укропа можно использовать розмарин — он придаст рыбе особый аромат.
  • Подавайте с лёгким гарниром: запечёнными овощами, свежим салатом или картофелем.

Простой и элегантный рецепт, который удивит своим вкусом даже тех, кто не любит рыбу!

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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