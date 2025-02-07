Рыба, запечённая в соли: нежнейшее филе без пересола

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Запекание рыбы в соли — проверенный способ сохранить её сочность и аромат. Соль превращается в прочную корку, которая удерживает влагу, но не пересаливает рыбу. Готовое блюдо получается нежным, ароматным и идеально подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Фото: commons.wikimedia.org by pompi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Две жареные рыбы

Ингредиенты (на 6 порций):

1 целая рыба (сибас, дорада, судак, форель или другая)

2 яичных белка

1 кг крупной морской соли (на 1 кг рыбы — чуть больше 1 кг соли)

Цедра 1 лимона

Небольшой пучок петрушки

Небольшой пучок укропа

Приготовление:

Шаг 1. Подготовка ингредиентов

Рыбу очистить от чешуи и внутренностей, удалить жабры. Зелень целиком поместить в брюшко. Смешать соль с слегка взбитыми белками и лимонной цедрой. Оставить на пару минут, чтобы масса приобрела пастообразную консистенцию.

Шаг 2. Запекание

Противень застелить фольгой, выложить половину соляной смеси, уложить на неё рыбу и покрыть оставшейся смесью. Запекать 30-40 минут при 200°С, ориентируясь на размер рыбы.

Шаг 3. Финальный штрих

После запекания слегка постучать ножом или молотком по соляной корке, чтобы её разбить. В некоторых случаях корка снимается вместе с кожей, и остаётся только подать нежное филе к столу.

Полезные советы:

Если оставить чешую, она легко отойдёт вместе с коркой, облегчая чистку.

Вместо петрушки и укропа можно использовать розмарин — он придаст рыбе особый аромат.

Подавайте с лёгким гарниром: запечёнными овощами, свежим салатом или картофелем.

Простой и элегантный рецепт, который удивит своим вкусом даже тех, кто не любит рыбу!

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.

