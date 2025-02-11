Какой картофель полезнее – варёный, запечённый или жареный? Ответ вас удивит

Картофель часто недооценивают, считая его источником только крахмала. Однако гастроэнтеролог Нурия Дианова отмечает, что этот овощ богат калием, который играет ключевую роль в работе сердца и сосудов.
Если нет медицинских противопоказаний (например, проблем с почками), картофель может быть полноценной частью рациона, не влияя на вес при умеренном употреблении.
Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина.
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