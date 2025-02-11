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Какой картофель полезнее – варёный, запечённый или жареный? Ответ вас удивит

1:16
Еда

Картофель часто недооценивают, считая его источником только крахмала. Однако гастроэнтеролог Нурия Дианова отмечает, что этот овощ богат калием, который играет ключевую роль в работе сердца и сосудов.

картофель
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
картофель

Почему картофель полезен для сердца

  • Калий поддерживает сократительную функцию миокарда и укрепляет сосудистые стенки.
  • В картофеле также содержатся витамины группы B, магний и антиоксиданты, которые благотворно влияют на организм.

Как правильно готовить картофель, чтобы сохранить полезные вещества

  • Варка в воде — при этом способе калий частично уходит в отвар.
  • Запекание в фольге или приготовление на пару — сохраняет максимум полезных веществ.

Какую норму картофеля стоит соблюдать

  • Для взрослого человека оптимальная порция — 100-150 г.
  • Употреблять можно 3-4 раза в неделю, но не ежедневно.
  • Полезнее сочетать картофель с белком и некрахмалистыми овощами.

Если нет медицинских противопоказаний (например, проблем с почками), картофель может быть полноценной частью рациона, не влияя на вес при умеренном употреблении.

Уточнения

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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