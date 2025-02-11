Какой картофель полезнее – варёный, запечённый или жареный? Ответ вас удивит

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель часто недооценивают, считая его источником только крахмала. Однако гастроэнтеролог Нурия Дианова отмечает, что этот овощ богат калием, который играет ключевую роль в работе сердца и сосудов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ картофель

Почему картофель полезен для сердца

Калий поддерживает сократительную функцию миокарда и укрепляет сосудистые стенки.

В картофеле также содержатся витамины группы B, магний и антиоксиданты, которые благотворно влияют на организм.

Как правильно готовить картофель, чтобы сохранить полезные вещества

Варка в воде — при этом способе калий частично уходит в отвар.

Запекание в фольге или приготовление на пару — сохраняет максимум полезных веществ.

Какую норму картофеля стоит соблюдать

Для взрослого человека оптимальная порция — 100-150 г.

Употреблять можно 3-4 раза в неделю, но не ежедневно.

Полезнее сочетать картофель с белком и некрахмалистыми овощами.

Если нет медицинских противопоказаний (например, проблем с почками), картофель может быть полноценной частью рациона, не влияя на вес при умеренном употреблении.

Уточнения

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина.

