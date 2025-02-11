Вареники, которые не разваливаются: в чём секрет идеального теста

Эти нежные и аппетитные ленивые вареники на рисовой муке — отличная альтернатива классическому варианту. Они прекрасно держат форму, не разваливаются при варке и подходят для безглютеновой диеты. Готовятся они быстро и просто, а результат точно порадует!
Готовим основу
Формируем тесто
Делаем заготовки
Варим вареники
Подача
Ленивые вареники на рисовой муке получаются нежными, лёгкими и очень вкусными. Это идеальный вариант для завтрака или полезного десерта. Попробуйте — и этот рецепт станет вашим любимым!
Варе́ники — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.
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