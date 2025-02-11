Вареники, которые не разваливаются: в чём секрет идеального теста

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти нежные и аппетитные ленивые вареники на рисовой муке — отличная альтернатива классическому варианту. Они прекрасно держат форму, не разваливаются при варке и подходят для безглютеновой диеты. Готовятся они быстро и просто, а результат точно порадует!

Фото: flickr.com by Pavlo Boyko @ Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Вареники

Ингредиенты:

Рисовая мука — 6 ст. л. с горкой

Творог 5% — 400 г

Яйца — 2 шт.

Соль — 2 щепотки

Сахар — по вкусу

Сливочное масло — для подачи

Как приготовить:

Готовим основу В глубокой миске разбиваем яйца, добавляем соль, взбиваем вилкой до лёгкой пены.

Добавляем творог и тщательно перемешиваем. Если творог зернистый, протрите его через сито или разомните толкушкой. Формируем тесто Всыпаем рисовую муку, добавляем сахар и тщательно перемешиваем.

Тесто должно быть мягким, но не липким. Делаем заготовки Рабочую поверхность присыпаем рисовой мукой.

Формируем из теста колбаску диаметром 3 см.

Нарезаем небольшими кусочками, каждый обваливаем в муке. Варим вареники В большой кастрюле доводим подсоленную воду до кипения.

Опускаем вареники и варим 2-3 минуты, пока они не всплывут. Подача Готовые вареники достаём шумовкой, добавляем кусочек сливочного масла.

Подавать можно со сметаной, мёдом, вареньем или сладким соусом.

Готово

Ленивые вареники на рисовой муке получаются нежными, лёгкими и очень вкусными. Это идеальный вариант для завтрака или полезного десерта. Попробуйте — и этот рецепт станет вашим любимым!

Уточнения

Варе́ники — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.



