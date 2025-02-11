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Вареники, которые не разваливаются: в чём секрет идеального теста

1:46
Еда

Эти нежные и аппетитные ленивые вареники на рисовой муке — отличная альтернатива классическому варианту. Они прекрасно держат форму, не разваливаются при варке и подходят для безглютеновой диеты. Готовятся они быстро и просто, а результат точно порадует!

Вареники
Фото: flickr.com by Pavlo Boyko @ Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Вареники

Ингредиенты:

  • Рисовая мука — 6 ст. л. с горкой
  • Творог 5% — 400 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Соль — 2 щепотки
  • Сахар — по вкусу
  • Сливочное масло — для подачи

Как приготовить:

  1. Готовим основу

    • В глубокой миске разбиваем яйца, добавляем соль, взбиваем вилкой до лёгкой пены.
    • Добавляем творог и тщательно перемешиваем. Если творог зернистый, протрите его через сито или разомните толкушкой.

  2. Формируем тесто

    • Всыпаем рисовую муку, добавляем сахар и тщательно перемешиваем.
    • Тесто должно быть мягким, но не липким.

  3. Делаем заготовки

    • Рабочую поверхность присыпаем рисовой мукой.
    • Формируем из теста колбаску диаметром 3 см.
    • Нарезаем небольшими кусочками, каждый обваливаем в муке.

  4. Варим вареники

    • В большой кастрюле доводим подсоленную воду до кипения.
    • Опускаем вареники и варим 2-3 минуты, пока они не всплывут.

  5. Подача

    • Готовые вареники достаём шумовкой, добавляем кусочек сливочного масла.
    • Подавать можно со сметаной, мёдом, вареньем или сладким соусом.

Готово

Ленивые вареники на рисовой муке получаются нежными, лёгкими и очень вкусными. Это идеальный вариант для завтрака или полезного десерта. Попробуйте — и этот рецепт станет вашим любимым!

Уточнения

Варе́ники — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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