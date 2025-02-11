Вчерашние макароны – не проблема: готовим из них вкусные блюда за 10 минут

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас остались макароны со вчерашнего ужина, не спешите их выбрасывать! Их можно превратить в сытный завтрак, обед или даже хрустящую закуску. Вот несколько проверенных способов реанимировать макароны и приготовить из них что-то новое и вкусное.

Фото: commons.wikimedia.org by Martin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запеканка из макарон с сыром

1. Запеканка с макаронами и сыром

Взбейте 2 яйца, добавьте к макаронам.

Посыпьте тертым сыром и любимыми специями.

Выложите в форму, запекайте при 180°C в течение 10–15 минут.

Готовую запеканку посыпьте свежей зеленью.

2. Жареные макароны на сковороде

Разогрейте сливочное масло на сковороде.

Выложите макароны, посыпьте специями (карри, паприка).

Обжаривайте до золотистой корочки.

3. Оладьи из макарон и сыра

Натереть сыр, добавить к макаронам.

Вбить 2 яйца, добавить соль и специи.

Сформировать небольшие оладьи и обжарить с двух сторон.

4. Омлет с макаронами в духовке

Взбить яйца с молоком, добавить тёртый сыр.

Посолить, добавить специи.

Выложить макароны в форму, залить смесью.

Запекать 25 минут при 180°C.

5. Салат с тунцом и макаронами

Нарезать помидоры и моцареллу.

Добавить консервированный тунец.

Заправить майонезом с горчицей и уксусом.

6. Чипсы из макарон

Промыть макароны, обсушить.

Обвалять в кукурузном крахмале.

Обжарить во фритюре до золотистого цвета.

Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

7. Омлет с макаронами на сковороде

Ингредиенты:

Вчерашние макароны

Яйца – 3 шт.

Молоко – 100 мл

Соль – щепотка

Растительное масло – для жарки

Зелень – для подачи

Как приготовить:

В миске взбить яйца с молоком и солью. Разогреть сковороду с маслом, обжарить макароны до лёгкой корочки. Залить яично-молочной смесью, накрыть крышкой и готовить 4–6 минут. Готовый омлет посыпать свежей зеленью и подавать тёплым.

Уточнения

Макаро́ны — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий. К другим видам трубчатых изделий относятся перья, рожки и улитки.