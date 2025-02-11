Вчерашние макароны – не проблема: готовим из них вкусные блюда за 10 минут

Если у вас остались макароны со вчерашнего ужина, не спешите их выбрасывать! Их можно превратить в сытный завтрак, обед или даже хрустящую закуску. Вот несколько проверенных способов реанимировать макароны и приготовить из них что-то новое и вкусное.
Фото: commons.wikimedia.org by Martin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запеканка из макарон с сыром
1. Запеканка с макаронами и сыром
Взбейте 2 яйца, добавьте к макаронам.
Посыпьте тертым сыром и любимыми специями.
Выложите в форму, запекайте при 180°C в течение 10–15 минут.
Сформировать небольшие оладьи и обжарить с двух сторон.
4. Омлет с макаронами в духовке
Взбить яйца с молоком, добавить тёртый сыр.
Посолить, добавить специи.
Выложить макароны в форму, залить смесью.
Запекать 25 минут при 180°C.
5. Салат с тунцом и макаронами
Нарезать помидоры и моцареллу.
Добавить консервированный тунец.
Заправить майонезом с горчицей и уксусом.
6. Чипсы из макарон
Промыть макароны, обсушить.
Обвалять в кукурузном крахмале.
Обжарить во фритюре до золотистого цвета.
Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
7. Омлет с макаронами на сковороде
Ингредиенты:
Вчерашние макароны
Яйца – 3 шт.
Молоко – 100 мл
Соль – щепотка
Растительное масло – для жарки
Зелень – для подачи
Как приготовить:
В миске взбить яйца с молоком и солью.
Разогреть сковороду с маслом, обжарить макароны до лёгкой корочки.
Залить яично-молочной смесью, накрыть крышкой и готовить 4–6 минут.
Готовый омлет посыпать свежей зеленью и подавать тёплым.
Уточнения
Макаро́ны — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий. К другим видам трубчатых изделий относятся перья, рожки и улитки.