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Вчерашние макароны – не проблема: готовим из них вкусные блюда за 10 минут

2:21
Еда

Если у вас остались макароны со вчерашнего ужина, не спешите их выбрасывать! Их можно превратить в сытный завтрак, обед или даже хрустящую закуску. Вот несколько проверенных способов реанимировать макароны и приготовить из них что-то новое и вкусное.

Запеканка из макарон с сыром
Фото: commons.wikimedia.org by Martin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запеканка из макарон с сыром

1. Запеканка с макаронами и сыром

  • Взбейте 2 яйца, добавьте к макаронам.
  • Посыпьте тертым сыром и любимыми специями.
  • Выложите в форму, запекайте при 180°C в течение 10–15 минут.
  • Готовую запеканку посыпьте свежей зеленью.

2. Жареные макароны на сковороде

  • Разогрейте сливочное масло на сковороде.
  • Выложите макароны, посыпьте специями (карри, паприка).
  • Обжаривайте до золотистой корочки.

3. Оладьи из макарон и сыра

  • Натереть сыр, добавить к макаронам.
  • Вбить 2 яйца, добавить соль и специи.
  • Сформировать небольшие оладьи и обжарить с двух сторон.

4. Омлет с макаронами в духовке

  • Взбить яйца с молоком, добавить тёртый сыр.
  • Посолить, добавить специи.
  • Выложить макароны в форму, залить смесью.
  • Запекать 25 минут при 180°C.

5. Салат с тунцом и макаронами

  • Нарезать помидоры и моцареллу.
  • Добавить консервированный тунец.
  • Заправить майонезом с горчицей и уксусом.

6. Чипсы из макарон

  • Промыть макароны, обсушить.
  • Обвалять в кукурузном крахмале.
  • Обжарить во фритюре до золотистого цвета.
  • Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

7. Омлет с макаронами на сковороде

Ингредиенты:

  • Вчерашние макароны
  • Яйца – 3 шт.
  • Молоко – 100 мл
  • Соль – щепотка
  • Растительное масло – для жарки
  • Зелень – для подачи

Как приготовить:

  1. В миске взбить яйца с молоком и солью.
  2. Разогреть сковороду с маслом, обжарить макароны до лёгкой корочки.
  3. Залить яично-молочной смесью, накрыть крышкой и готовить 4–6 минут.
  4. Готовый омлет посыпать свежей зеленью и подавать тёплым.

Уточнения

Макаро́ны — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий. К другим видам трубчатых изделий относятся перья, рожки и улитки.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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