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Пышный омлет, как в детском садике: готовится легко, а получается волшебно

1:44
Еда

Этот омлет знаком многим с детства: нежный, пористый, с золотистой корочкой. Готовится он легко и просто, а секрет его пышности – правильное соотношение яиц и молока. Попробуйте приготовить дома и насладитесь вкусом, который возвращает в детство!

Омлет с сыром
Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Омлет с сыром

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Яйца – 5 шт. (250 г)
  • Молоко – 250 мл
  • Соль – по вкусу
  • Сливочное масло – 60 г (для смазки формы)

Как приготовить:

  1. Готовим основу:

    • Яйца разбиваем в глубокую миску.
    • Вливаем молоко комнатной температуры, солим.
    • Слегка взбиваем вилкой, но не до пышной пены – это важно для правильной структуры омлета.

  2. Разогреваем духовку до 200°C.

  3. Готовим форму:

    • Смазываем её 20 г сливочного масла, чтобы омлет получился ароматным и нежным.

  4. Запекаем:

    • Переливаем смесь в подготовленную форму.
    • Отправляем в духовку на 20 минут – омлет должен хорошо подняться и зарумяниться.

  5. Финальный штрих:

    • Готовый омлет смазываем оставшимся сливочным маслом (40 г), чтобы он стал ещё вкуснее.
    • Даем немного остыть, нарезаем и подаём.

Совет по приготовлению:

Если хотите порадовать детей, используйте небольшие формочки. Омлет получится миниатюрным и порционным, а время запекания уменьшится до 10 минут.

Готово

Этот невероятно нежный, пышный и ароматный омлет станет идеальным завтраком для всей семьи. Подайте его с тёплым хлебом, свежими овощами или зеленью – и наслаждайтесь!

Уточнения

Омле́т — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой. Эти компоненты взбиваются вместе с яйцами и жидкостью до тепловой обработки. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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