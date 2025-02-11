Пышный омлет, как в детском садике: готовится легко, а получается волшебно

Этот омлет знаком многим с детства: нежный, пористый, с золотистой корочкой. Готовится он легко и просто, а секрет его пышности – правильное соотношение яиц и молока. Попробуйте приготовить дома и насладитесь вкусом, который возвращает в детство!
Готовим основу:
Разогреваем духовку до 200°C.
Готовим форму:
Запекаем:
Финальный штрих:
Если хотите порадовать детей, используйте небольшие формочки. Омлет получится миниатюрным и порционным, а время запекания уменьшится до 10 минут.
Этот невероятно нежный, пышный и ароматный омлет станет идеальным завтраком для всей семьи. Подайте его с тёплым хлебом, свежими овощами или зеленью – и наслаждайтесь!
Омле́т — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой. Эти компоненты взбиваются вместе с яйцами и жидкостью до тепловой обработки.
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