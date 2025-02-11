Пышный омлет, как в детском садике: готовится легко, а получается волшебно

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот омлет знаком многим с детства: нежный, пористый, с золотистой корочкой. Готовится он легко и просто, а секрет его пышности – правильное соотношение яиц и молока. Попробуйте приготовить дома и насладитесь вкусом, который возвращает в детство!

Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Омлет с сыром

Ингредиенты (на 2 порции):

Яйца – 5 шт. (250 г)

Молоко – 250 мл

Соль – по вкусу

Сливочное масло – 60 г (для смазки формы)

Как приготовить:

Готовим основу: Яйца разбиваем в глубокую миску.

Вливаем молоко комнатной температуры, солим.

Слегка взбиваем вилкой, но не до пышной пены – это важно для правильной структуры омлета. Разогреваем духовку до 200°C. Готовим форму: Смазываем её 20 г сливочного масла, чтобы омлет получился ароматным и нежным. Запекаем: Переливаем смесь в подготовленную форму.

Отправляем в духовку на 20 минут – омлет должен хорошо подняться и зарумяниться. Финальный штрих: Готовый омлет смазываем оставшимся сливочным маслом (40 г), чтобы он стал ещё вкуснее.

Даем немного остыть, нарезаем и подаём.

Совет по приготовлению:

Если хотите порадовать детей, используйте небольшие формочки. Омлет получится миниатюрным и порционным, а время запекания уменьшится до 10 минут.

Готово

Этот невероятно нежный, пышный и ароматный омлет станет идеальным завтраком для всей семьи. Подайте его с тёплым хлебом, свежими овощами или зеленью – и наслаждайтесь!

Уточнения

Омле́т — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой. Эти компоненты взбиваются вместе с яйцами и жидкостью до тепловой обработки.

