Эти тарталетки никого не оставят равнодушным – попробуйте сами

Тарталетки с нежной начинкой из курицы, грибов и сыра — это идеальный вариант закуски, которая украсит праздничный стол и понравится всем без исключения. Готовятся они быстро и просто, а результат вас приятно удивит!
Подготавливаем ингредиенты
Обжариваем начинку
Добавляем сметану
Формируем тарталетки
Запекаем в духовке
Подача
Эти тарталетки получаются сочными, ароматными и хрустящими, а главное — готовятся менее чем за 30 минут. Они отлично подойдут для любого случая — будь то семейный ужин или праздничный стол.
Тартале́тка — выпечка в форме небольшой (до 10 см) корзинки, обычно из песочного теста для последующей начинки. В европейской кухне у тарталеток начинка, как правило, сладкая: из фруктов с пудингом или сливками, фланом или шоколадом.
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