Эти тарталетки никого не оставят равнодушным – попробуйте сами

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Тарталетки с нежной начинкой из курицы, грибов и сыра — это идеальный вариант закуски, которая украсит праздничный стол и понравится всем без исключения. Готовятся они быстро и просто, а результат вас приятно удивит!

Фото: freepik тарталетки

Ингредиенты (на 20 тарталеток):

Тарталетки — 20 шт.

Куриное филе — 1 шт.

Шампиньоны — 250 г

Лук репчатый — 1 шт.

Сметана или сливки — 50 мл

Твёрдый сыр (тёртый) — 50-70 г

Соль — 3 щепотки

Чёрный молотый перец — 2 щепотки

Растительное масло — 2 ст. л. (для жарки)

Свежая зелень — для украшения

Как приготовить:

Подготавливаем ингредиенты Грибы моем, обсушиваем и нарезаем средними кубиками.

Куриное филе и лук нарезаем мелкими кубиками. Обжариваем начинку Разогреваем сковороду с маслом, обжариваем лук, курицу и грибы.

Солим, перчим и жарим 7-10 минут до румяности. Добавляем сметану Вливаем сметану или сливки, перемешиваем и тушим ещё 2-3 минуты, выпаривая лишнюю влагу. Формируем тарталетки В каждую тарталетку кладём начинку, посыпаем тёртым сыром. Запекаем в духовке Духовку разогреваем до 200°C.

Выкладываем тарталетки на застеленный пергаментом противень.

Запекаем 5-7 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Подача Перекладываем тарталетки на блюдо, украшаем зеленью.

Подаём тёплыми.

Готово

Эти тарталетки получаются сочными, ароматными и хрустящими, а главное — готовятся менее чем за 30 минут. Они отлично подойдут для любого случая — будь то семейный ужин или праздничный стол.

Уточнения

Тартале́тка — выпечка в форме небольшой (до 10 см) корзинки, обычно из песочного теста для последующей начинки. В европейской кухне у тарталеток начинка, как правило, сладкая: из фруктов с пудингом или сливками, фланом или шоколадом.

