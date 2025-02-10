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Эти тарталетки никого не оставят равнодушным – попробуйте сами

1:56
Еда

Тарталетки с нежной начинкой из курицы, грибов и сыра — это идеальный вариант закуски, которая украсит праздничный стол и понравится всем без исключения. Готовятся они быстро и просто, а результат вас приятно удивит!

тарталетки
Фото: freepik
тарталетки

Ингредиенты (на 20 тарталеток):

  • Тарталетки — 20 шт.
  • Куриное филе — 1 шт.
  • Шампиньоны — 250 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сметана или сливки — 50 мл
  • Твёрдый сыр (тёртый) — 50-70 г
  • Соль — 3 щепотки
  • Чёрный молотый перец — 2 щепотки
  • Растительное масло — 2 ст. л. (для жарки)
  • Свежая зелень — для украшения

Как приготовить:

  1. Подготавливаем ингредиенты

    • Грибы моем, обсушиваем и нарезаем средними кубиками.
    • Куриное филе и лук нарезаем мелкими кубиками.

  2. Обжариваем начинку

    • Разогреваем сковороду с маслом, обжариваем лук, курицу и грибы.
    • Солим, перчим и жарим 7-10 минут до румяности.

  3. Добавляем сметану

    • Вливаем сметану или сливки, перемешиваем и тушим ещё 2-3 минуты, выпаривая лишнюю влагу.

  4. Формируем тарталетки

    • В каждую тарталетку кладём начинку, посыпаем тёртым сыром.

  5. Запекаем в духовке

    • Духовку разогреваем до 200°C.
    • Выкладываем тарталетки на застеленный пергаментом противень.
    • Запекаем 5-7 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

  6. Подача

    • Перекладываем тарталетки на блюдо, украшаем зеленью.
    • Подаём тёплыми.

Готово

Эти тарталетки получаются сочными, ароматными и хрустящими, а главное — готовятся менее чем за 30 минут. Они отлично подойдут для любого случая — будь то семейный ужин или праздничный стол.

Уточнения

Тартале́тка — выпечка в форме небольшой (до 10 см) корзинки, обычно из песочного теста для последующей начинки. В европейской кухне у тарталеток начинка, как правило, сладкая: из фруктов с пудингом или сливками, фланом или шоколадом.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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