Как загустить домашний майонез? Простые способы, которые работают

Домашний майонез — это отличный вариант соуса без консервантов и лишних добавок. Однако иногда он получается слишком жидким. Почему это происходит и как исправить ситуацию?
Основные причины:
Если майонез получился жидким, его можно спасти несколькими способами.
Поставить в холодильник
Добавить больше масла
Добавить дополнительный желток
Добавить горчицу
Добавить крахмал
Если ваш домашний майонез оказался слишком жидким, не спешите его выбрасывать! Попробуйте один из этих способов, и соус станет идеальной консистенции.
Майоне́з — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
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