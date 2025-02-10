Как продлить срок хранения макарон? Простые правила, которые работают

Тема правильного хранения продуктов актуальна для всех, ведь от этого зависит их свежесть и качество. Сухие макаронные изделия в закрытой упаковке могут храниться до года, но что делать, если упаковка уже открыта?
Спагетти, как и другие макаронные изделия, легко впитывают посторонние запахи. Поэтому хранить их необходимо в сухой и герметично закрытой ёмкости. Однако не у всех есть специальные контейнеры для спагетти, ведь они имеют большую длину (обычно более 15 см) и требуют подходящего по размеру хранилища.
Если у вас нет специального контейнера, возьмите пустую банку от чипсов. Она идеально подходит по размеру, хорошо защищает макароны от влаги и запахов, а плотно закрывающаяся крышка поможет сохранить их свежесть до следующего использования.
Этот способ хранения простой, удобный и бюджетный, так что обязательно попробуйте — он вам точно пригодится!
Спаге́тти — итальянское название длинной тонкой прямой вермишели, нитевидных макаронных изделий длиной до 50—75 см и диаметром около 2 мм.
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