Как продлить срок хранения макарон? Простые правила, которые работают

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Тема правильного хранения продуктов актуальна для всех, ведь от этого зависит их свежесть и качество. Сухие макаронные изделия в закрытой упаковке могут храниться до года, но что делать, если упаковка уже открыта?

Фото: commons.wikimedia.org by Silvimelo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Спагетти в томатном соусе

Почему важно правильно хранить спагетти

Спагетти, как и другие макаронные изделия, легко впитывают посторонние запахи. Поэтому хранить их необходимо в сухой и герметично закрытой ёмкости. Однако не у всех есть специальные контейнеры для спагетти, ведь они имеют большую длину (обычно более 15 см) и требуют подходящего по размеру хранилища.

Простой лайфхак для хранения спагетти

Если у вас нет специального контейнера, возьмите пустую банку от чипсов. Она идеально подходит по размеру, хорошо защищает макароны от влаги и запахов, а плотно закрывающаяся крышка поможет сохранить их свежесть до следующего использования.

Этот способ хранения простой, удобный и бюджетный, так что обязательно попробуйте — он вам точно пригодится!

Уточнения

Спаге́тти — итальянское название длинной тонкой прямой вермишели, нитевидных макаронных изделий длиной до 50—75 см и диаметром около 2 мм.



