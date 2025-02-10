Пеките сразу две порции – эти слойки исчезают мгновенно

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Хрустящие, ароматные и простые в приготовлении — эти слойки с вишнёвой начинкой станут отличным угощением для домашнего чаепития. Слоёное тесто в сочетании с насыщенным ягодным вкусом делает их по-настоящему особенными. Готовятся они быстро и не требуют сложных ингредиентов, а результат покорит с первого укуса.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Слойка с ягодами

Ингредиенты:

Слоёное тесто — 2 пласта

Вишня — 300 г

Сахар — 5 ст. л.

Крахмал — 1,5 ст. л.

Вода — 50 мл

Яйцо — 1 шт. (для смазывания)

Как приготовить:

Делаем начинку: Вишню смешиваем с сахаром и ставим на средний огонь, доводим до кипения.

Крахмал разводим в воде, добавляем в сотейник, перемешиваем и варим до загустения. Снимаем с плиты. Формируем слойки: Тесто слегка раскатываем, нарезаем на прямоугольники.

На одну половину кладём начинку, вторую надрезаем.

Смазываем края яйцом, складываем пополам и плотно скрепляем вилкой. Выпекаем: Перекладываем на противень с пергаментом, смазываем яйцом, посыпаем сахаром.

Запекаем при 180°C в течение 20-25 минут, пока тесто не станет золотистым.

Готово

Эти невероятно вкусные слойки с вишнёвой начинкой подойдут как для семейного чаепития, так и для угощения гостей. Они вкусны как в тёплом, так и в охлаждённом виде, а в сочетании с чашечкой ароматного чая станут настоящим гастрономическим удовольствием. Попробуйте — и этот рецепт точно войдёт в вашу кулинарную коллекцию!

Уточнения

Слоёное тесто — тесто, используемое при выпечке слоёных пирожков, булочек, самсы, других кулинарных изделий. Характерной особенностью слоёного теста является то, что основным его компонентом является масло (животное или растительное), составляющее по весу почти столько же, сколько и мука.



