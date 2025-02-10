Пеките сразу две порции – эти слойки исчезают мгновенно

Хрустящие, ароматные и простые в приготовлении — эти слойки с вишнёвой начинкой станут отличным угощением для домашнего чаепития. Слоёное тесто в сочетании с насыщенным ягодным вкусом делает их по-настоящему особенными. Готовятся они быстро и не требуют сложных ингредиентов, а результат покорит с первого укуса.
Делаем начинку:
Формируем слойки:
Выпекаем:
Эти невероятно вкусные слойки с вишнёвой начинкой подойдут как для семейного чаепития, так и для угощения гостей. Они вкусны как в тёплом, так и в охлаждённом виде, а в сочетании с чашечкой ароматного чая станут настоящим гастрономическим удовольствием. Попробуйте — и этот рецепт точно войдёт в вашу кулинарную коллекцию!
Слоёное тесто — тесто, используемое при выпечке слоёных пирожков, булочек, самсы, других кулинарных изделий. Характерной особенностью слоёного теста является то, что основным его компонентом является масло (животное или растительное), составляющее по весу почти столько же, сколько и мука.
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