На что обратить внимание при выборе сливочного масла

Во время Всероссийского съезда производителей и переработчиков молока руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что в прошлом году сливочное масло подделывали чаще всего.
По словам руководителя гражданского комитета «За честные продукты!» Александра Бражко, выбирая сливочное масло, необходимо учитывать ряд моментов.
Помимо этого, по его мнению, стоит прислушаться к рекомендациям знакомых, сообщает Радио 1.
Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота. Имеет высокое содержание молочного жира — 50—82,5 % (чаще — 72,5—82,5 %; в топлёном масле — около 99 %).
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