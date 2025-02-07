На что обратить внимание при выборе сливочного масла

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Во время Всероссийского съезда производителей и переработчиков молока руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что в прошлом году сливочное масло подделывали чаще всего.

Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сливочное масло

По словам руководителя гражданского комитета «За честные продукты!» Александра Бражко, выбирая сливочное масло, необходимо учитывать ряд моментов.

не стоит покупать товары неизвестных марок;

выбирать масло из среднего ценового сегмента;

брать продукцию лучше непосредственно у производителя, проверив его на сайтах различных ведомств, например, Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Помимо этого, по его мнению, стоит прислушаться к рекомендациям знакомых, сообщает Радио 1.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота. Имеет высокое содержание молочного жира — 50—82,5 % (чаще — 72,5—82,5 %; в топлёном масле — около 99 %).

