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На что обратить внимание при выборе сливочного масла

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Еда

Во время Всероссийского съезда производителей и переработчиков молока руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что в прошлом году сливочное масло подделывали чаще всего. 

Сливочное масло
Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сливочное масло

По словам руководителя гражданского комитета «За честные продукты!» Александра Бражко, выбирая сливочное масло, необходимо учитывать ряд моментов.

  • не стоит покупать товары неизвестных марок;
  • выбирать масло из среднего ценового сегмента;
  • брать продукцию лучше непосредственно у производителя, проверив его на сайтах различных ведомств, например, Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Помимо этого, по его мнению, стоит прислушаться к рекомендациям знакомых, сообщает Радио 1.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота. Имеет высокое содержание молочного жира — 50—82,5 % (чаще — 72,5—82,5 %; в топлёном масле — около 99 %).

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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