Многие едят голубику, не подозревая об опасности – вы тоже

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Голубика давно признана суперфудом, и не зря. Она укрепляет сосуды, поддерживает работу сердца и даже помогает снизить уровень "плохого" холестерина в крови. К тому же, ягода богата антиоксидантами, которые замедляют старение и защищают организм от воспалений.

Фото: Own work by Corwinhee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голубика

Однако, как предупредила терапевт и диетолог Галина Волкова, употребление голубики может быть небезопасным для некоторых людей.

Когда голубика может навредить

Главный подвох — высокое содержание витамина K. Этот витамин влияет на свёртываемость крови, поэтому людям, принимающим антикоагулянты (препараты для разжижения крови), стоит быть осторожными.

Голубика может усилить действие лекарств, что увеличивает риск кровотечений.

Особенно это важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым назначены препараты для снижения свёртываемости крови.

Полностью отказываться от ягоды не нужно, но её потребление стоит ограничить, если врач не возражает против её включения в рацион.

Кому стоит есть голубику с осторожностью

Если вы не принимаете препараты, влияющие на свёртываемость крови, голубика останется отличным выбором для здоровья. Но людям, которые принимают антикоагулянты, стоит проконсультироваться с врачом и, возможно, сократить её употребление.

Уточнения

Голуби́ка — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые. Типовой вид этого рода. Является ближайшей родственницей брусники и черники.

