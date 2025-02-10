Многие едят голубику, не подозревая об опасности – вы тоже

Голубика давно признана суперфудом, и не зря. Она укрепляет сосуды, поддерживает работу сердца и даже помогает снизить уровень "плохого" холестерина в крови. К тому же, ягода богата антиоксидантами, которые замедляют старение и защищают организм от воспалений.
Однако, как предупредила терапевт и диетолог Галина Волкова, употребление голубики может быть небезопасным для некоторых людей.
Главный подвох — высокое содержание витамина K. Этот витамин влияет на свёртываемость крови, поэтому людям, принимающим антикоагулянты (препараты для разжижения крови), стоит быть осторожными.
Если вы не принимаете препараты, влияющие на свёртываемость крови, голубика останется отличным выбором для здоровья. Но людям, которые принимают антикоагулянты, стоит проконсультироваться с врачом и, возможно, сократить её употребление.
Голуби́ка — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые. Типовой вид этого рода. Является ближайшей родственницей брусники и черники.
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