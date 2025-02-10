Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пиво vs. крепкий алкоголь: какой напиток менее вреден для здоровья
Выбор за вами, но есть один нюанс: маммолог объяснила, нужно ли носить бюстгальтер дома
Ошибки хозяев, из-за которых собаки начинают кусаться
Зимний салат с колбасой исчезнет со стола первым — вот в чём секрет вкуса
Градиент или френч? Как выбрать маникюр, который не станет проблемой
Экономил на масле, пока не понял, почему двигатель стучит — узнайте, когда нельзя жадничать
Ваш подоконник снова, как новый: быстрое отбеливание без лишних хлопот
Перспективы потребительского кредитования — экономист дал рекомендации
Дональд Трамп не разрешит палестинцам вернуться в сектора Газа

Многие едят голубику, не подозревая об опасности – вы тоже

1:24
Еда

Голубика давно признана суперфудом, и не зря. Она укрепляет сосуды, поддерживает работу сердца и даже помогает снизить уровень "плохого" холестерина в крови. К тому же, ягода богата антиоксидантами, которые замедляют старение и защищают организм от воспалений.

Голубика
Фото: Own work by Corwinhee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Голубика

Однако, как предупредила терапевт и диетолог Галина Волкова, употребление голубики может быть небезопасным для некоторых людей.

Когда голубика может навредить

Главный подвох — высокое содержание витамина K. Этот витамин влияет на свёртываемость крови, поэтому людям, принимающим антикоагулянты (препараты для разжижения крови), стоит быть осторожными.

  • Голубика может усилить действие лекарств, что увеличивает риск кровотечений.
  • Особенно это важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым назначены препараты для снижения свёртываемости крови.
  • Полностью отказываться от ягоды не нужно, но её потребление стоит ограничить, если врач не возражает против её включения в рацион.

Кому стоит есть голубику с осторожностью

Если вы не принимаете препараты, влияющие на свёртываемость крови, голубика останется отличным выбором для здоровья. Но людям, которые принимают антикоагулянты, стоит проконсультироваться с врачом и, возможно, сократить её употребление.

Уточнения

Голуби́ка — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые. Типовой вид этого рода. Является ближайшей родственницей брусники и черники.

 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Никите Михалкову стали поступать звонки от влиятельных людей, недовольных его программой
Шоу-бизнес
Никите Михалкову стали поступать звонки от влиятельных людей, недовольных его программой Аудио 
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Садоводство, цветоводство
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов Аудио 
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Новости спорта
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше Аудио 
Популярное
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода
Самолёт Як-42. Легендарный советский рекордсмен, летающий до сих пор Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская Когда Константинополь мог бы стать второй русской Одессой Сергей Лебедев
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Последние материалы
Зимний салат с колбасой исчезнет со стола первым — вот в чём секрет вкуса
Градиент или френч? Как выбрать маникюр, который не станет проблемой
История любви: огончарованный Пушкин
Экономил на масле, пока не понял, почему двигатель стучит — узнайте, когда нельзя жадничать
Ваш подоконник снова, как новый: быстрое отбеливание без лишних хлопот
Перспективы потребительского кредитования — экономист дал рекомендации
Дональд Трамп не разрешит палестинцам вернуться в сектора Газа
Худеем не напрягаясь: эти повседневные занятия помогут быстро скинуть лишние кг
На концерт певца Шамана в Красноярске не раскупили все билеты
В Китае инвестируют в золото сотни миллиардов юаней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.