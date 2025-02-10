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Мягкий или твёрдый? Как определить спелость авокадо за секунды

1:53
Еда

Авокадо — настоящий суперфуд, богатый полезными жирами, витаминами и минералами. Он не только улучшает работу сердца, но и положительно влияет на кожу, волосы и общий тонус организма. Однако неправильный выбор плода может привести к разочарованию — слишком жёсткое авокадо будет невкусным, а переспелое может оказаться испорченным.

Авокадо
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авокадо

На что обратить внимание при выборе авокадо

  1. Цвет кожуры

    • Разные сорта имеют разные оттенки. Например, популярный сорт Хасс в спелом состоянии становится тёмно-коричневым или почти чёрным.
    • Другие сорта могут оставаться зелёными даже после созревания.

  2. Твердость плода

    • Слегка надавите на авокадо пальцами.
    • Спелый плод немного поддаётся нажатию, но остаётся упругим.
    • Если авокадо твёрдое — оно ещё не дозрело. Можно оставить его на несколько дней при комнатной температуре.
    • Если слишком мягкое — есть риск, что внутри оно уже начало портиться.

  3. Запах

    • Спелый авокадо имеет лёгкий ореховый аромат.
    • Если запах кислый или напоминает гниль — лучше отказаться от покупки.

Что делать, если авокадо недозрелое

Если вы купили жёсткий авокадо, его можно дозреть быстрее:

  • Заверните плод в бумажный пакет вместе с бананом или яблоком. Эти фрукты выделяют этилен, который ускоряет процесс созревания.
  • Оставьте при комнатной температуре на 1-2 дня.

Как выбрать авокадо без ошибок

Обратите внимание на цвет, плотность и запах. Спелый авокадо мягкий, но упругий, с ореховым ароматом. Если плод твёрдый — дайте ему дозреть, а если слишком мягкий или с неприятным запахом — лучше не покупать.

Уточнения

Авока́до — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода. Его родиной считается нагорье, лежащее по обе стороны мексиканско-гватемальской границы.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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