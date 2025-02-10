Мягкий или твёрдый? Как определить спелость авокадо за секунды

Авокадо — настоящий суперфуд, богатый полезными жирами, витаминами и минералами. Он не только улучшает работу сердца, но и положительно влияет на кожу, волосы и общий тонус организма. Однако неправильный выбор плода может привести к разочарованию — слишком жёсткое авокадо будет невкусным, а переспелое может оказаться испорченным.
Если вы купили жёсткий авокадо, его можно дозреть быстрее:
Обратите внимание на цвет, плотность и запах. Спелый авокадо мягкий, но упругий, с ореховым ароматом. Если плод твёрдый — дайте ему дозреть, а если слишком мягкий или с неприятным запахом — лучше не покупать.
Авока́до — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода. Его родиной считается нагорье, лежащее по обе стороны мексиканско-гватемальской границы.
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