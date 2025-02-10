Мягкий или твёрдый? Как определить спелость авокадо за секунды

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Авокадо — настоящий суперфуд, богатый полезными жирами, витаминами и минералами. Он не только улучшает работу сердца, но и положительно влияет на кожу, волосы и общий тонус организма. Однако неправильный выбор плода может привести к разочарованию — слишком жёсткое авокадо будет невкусным, а переспелое может оказаться испорченным.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авокадо

На что обратить внимание при выборе авокадо

Цвет кожуры Разные сорта имеют разные оттенки. Например, популярный сорт Хасс в спелом состоянии становится тёмно-коричневым или почти чёрным.

Другие сорта могут оставаться зелёными даже после созревания. Твердость плода Слегка надавите на авокадо пальцами.

Спелый плод немного поддаётся нажатию, но остаётся упругим.

Если авокадо твёрдое — оно ещё не дозрело. Можно оставить его на несколько дней при комнатной температуре.

Если слишком мягкое — есть риск, что внутри оно уже начало портиться. Запах Спелый авокадо имеет лёгкий ореховый аромат.

Если запах кислый или напоминает гниль — лучше отказаться от покупки.

Что делать, если авокадо недозрелое

Если вы купили жёсткий авокадо, его можно дозреть быстрее:

Заверните плод в бумажный пакет вместе с бананом или яблоком. Эти фрукты выделяют этилен, который ускоряет процесс созревания.

Оставьте при комнатной температуре на 1-2 дня.

Как выбрать авокадо без ошибок

Обратите внимание на цвет, плотность и запах. Спелый авокадо мягкий, но упругий, с ореховым ароматом. Если плод твёрдый — дайте ему дозреть, а если слишком мягкий или с неприятным запахом — лучше не покупать.

Уточнения

Авока́до — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода. Его родиной считается нагорье, лежащее по обе стороны мексиканско-гватемальской границы.



