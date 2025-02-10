От горячего хлеба до проблем с ЖКТ: стоит ли есть свежую выпечку

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие обожают только что испечённый хлеб с хрустящей корочкой, но оказывается, его употребление может быть небезопасным. Доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" предупредил, что горячий хлеб может негативно сказаться на желудке и даже привести к серьезным последствиям.

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Хлеб

В истории зафиксированы случаи летального исхода после употребления горячего хлеба, поэтому врачи советуют подождать, пока выпечка полностью остынет.

Какой хлеб полезнее

Кардиолог также обратил внимание на выбор хлеба. По его словам, вся выпечка делится на два вида:

Белый хлеб - это в основном крахмал, лишенный полезных микроэлементов. Врач рекомендует избегать его.

- это в основном крахмал, лишенный полезных микроэлементов. Врач рекомендует избегать его. Цельнозерновой хлеб - содержит клетчатку, витамины и минералы, полезен для пищеварения и здоровья в целом.

Особенно важно выбирать цельнозерновой хлеб диабетикам, так как он медленнее повышает уровень сахара в крови.

Стоит ли есть горячий хлеб

Свежий горячий хлеб может нанести вред желудку, поэтому лучше подождать, пока он остынет. А если выбирать между белым и цельнозерновым хлебом, то однозначно стоит отдавать предпочтение второму.

Уточнения

Желу́док — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.



