От горячего хлеба до проблем с ЖКТ: стоит ли есть свежую выпечку

Многие обожают только что испечённый хлеб с хрустящей корочкой, но оказывается, его употребление может быть небезопасным. Доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" предупредил, что горячий хлеб может негативно сказаться на желудке и даже привести к серьезным последствиям.
В истории зафиксированы случаи летального исхода после употребления горячего хлеба, поэтому врачи советуют подождать, пока выпечка полностью остынет.
Кардиолог также обратил внимание на выбор хлеба. По его словам, вся выпечка делится на два вида:
Особенно важно выбирать цельнозерновой хлеб диабетикам, так как он медленнее повышает уровень сахара в крови.
Свежий горячий хлеб может нанести вред желудку, поэтому лучше подождать, пока он остынет. А если выбирать между белым и цельнозерновым хлебом, то однозначно стоит отдавать предпочтение второму.
Желу́док — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.
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