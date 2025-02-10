Полезнее и дешевле: привычные продукты, которые заменят суперфуды

Супермаркеты завалены новомодными суперфудами: ягоды годжи, асаи, семена чиа — они обещают укрепить здоровье, замедлить старение и улучшить работу мозга. Но действительно ли стоит тратить на них большие деньги? Оказывается, у этих продуктов есть доступные аналоги, которые не уступают по полезным свойствам.
Геронтолог Светлана Трофимова уверена, что настоящей заменой дорогим суперфудам может стать обычная клюква. Эта ягода:
Кроме клюквы, конкуренцию новомодным добавкам могут составить:
Вместо дорогих импортных ягод и семян можно добавить в рацион привычные продукты, которые дадут тот же эффект. Главное — сбалансированное питание и регулярное употребление натуральных полезных продуктов.
Клю́ква — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии. Ягоды всех видов клюквы съедобны, активно используются в кулинарии и пищевой промышленности.
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