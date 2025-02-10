Полезнее и дешевле: привычные продукты, которые заменят суперфуды

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Супермаркеты завалены новомодными суперфудами: ягоды годжи, асаи, семена чиа — они обещают укрепить здоровье, замедлить старение и улучшить работу мозга. Но действительно ли стоит тратить на них большие деньги? Оказывается, у этих продуктов есть доступные аналоги, которые не уступают по полезным свойствам.

Фото: commons.wikimedia.org by Cjboffoli, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ клюква

Клюква — доступный суперфуд

Геронтолог Светлана Трофимова уверена, что настоящей заменой дорогим суперфудам может стать обычная клюква. Эта ягода:

улучшает память и предотвращает когнитивные нарушения;

и предотвращает когнитивные нарушения; содержит мирицетин - вещество с противоопухолевым эффектом;

- вещество с противоопухолевым эффектом; укрепляет сердце - снижает уровень "плохого" холестерина и повышает уровень "хорошего".

Какие ещё продукты заменят суперфуды

Кроме клюквы, конкуренцию новомодным добавкам могут составить:

Белокочанная капуста - богата клетчаткой и антиоксидантами, улучшает пищеварение.

- богата клетчаткой и антиоксидантами, улучшает пищеварение. Свекла - поддерживает работу сосудов и нормализует давление.

- поддерживает работу сосудов и нормализует давление. Свиное сало - содержит полезные жиры, которые важны для работы мозга и суставов.

Итог: можно ли сэкономить на суперфудах

Вместо дорогих импортных ягод и семян можно добавить в рацион привычные продукты, которые дадут тот же эффект. Главное — сбалансированное питание и регулярное употребление натуральных полезных продуктов.

Уточнения

Клю́ква — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии. Ягоды всех видов клюквы съедобны, активно используются в кулинарии и пищевой промышленности.



