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Мятный, ромашковый, чёрный: какой чай можно пить без ограничений

2:08
Еда

Чай славится своими полезными свойствами и веками считался напитком, укрепляющим организм. Однако, как и в любом деле, важна мера. Многие люди пьют чай в больших количествах, не задумываясь, что это может навредить здоровью.

чай
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
чай

Сколько чая можно пить в день

Эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина пояснила, что допустимое количество чая зависит от его вида, крепости и индивидуальных особенностей организма.

  • Чёрный и зелёный чай — до 3-5 чашек в день (не более 900 мл).
  • Белый чай и улун — можно пить чаще, до 6 чашек, так как в них меньше кофеина.
  • Травяные чаи имеют свои особенности.
  • Ромашковый чай можно пить практически без ограничений.
  • Мятный чай тоже безопасен, но он значительно снижает давление, что важно учитывать гипотоникам.

Когда чай может навредить

Несмотря на пользу, злоупотребление чаем может привести к негативным последствиям, особенно у людей с:

  • проблемами с давлением;
  • гастритом;
  • заболеваниями почек.

К побочным эффектам чрезмерного потребления чая относят:

  • Бессонницу и тахикардию. Крепкий чай содержит значительное количество кофеина, иногда сопоставимое с эспрессо.
  • Изжогу и тревожность. Некоторые компоненты чая могут раздражать желудок и нервную систему.
  • Дефицит железа. Танины в чае мешают его усвоению. Чтобы избежать этого, чай лучше пить через 1-2 часа после еды.

При этом танины имеют и положительные свойства — они помогают усваивать витамин P, который укрепляет сосуды.

Сколько чая пить безопасно

В среднем, 3-5 чашек чёрного или зелёного чая в день — это безопасная норма. Белый чай и улун можно пить больше, а с мятным и травяными чаями важно учитывать их влияние на организм. Главное — соблюдать баланс и не пить слишком крепкий чай, особенно перед сном.

Уточнения

Гастри́т — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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