Мятный, ромашковый, чёрный: какой чай можно пить без ограничений

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Чай славится своими полезными свойствами и веками считался напитком, укрепляющим организм. Однако, как и в любом деле, важна мера. Многие люди пьют чай в больших количествах, не задумываясь, что это может навредить здоровью.

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Сколько чая можно пить в день

Эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина пояснила, что допустимое количество чая зависит от его вида, крепости и индивидуальных особенностей организма.

Чёрный и зелёный чай — до 3-5 чашек в день (не более 900 мл).

Белый чай и улун — можно пить чаще, до 6 чашек, так как в них меньше кофеина.

Травяные чаи имеют свои особенности.

Ромашковый чай можно пить практически без ограничений.

Мятный чай тоже безопасен, но он значительно снижает давление, что важно учитывать гипотоникам.

Когда чай может навредить

Несмотря на пользу, злоупотребление чаем может привести к негативным последствиям, особенно у людей с:

проблемами с давлением;

гастритом;

заболеваниями почек.

К побочным эффектам чрезмерного потребления чая относят:

Бессонницу и тахикардию. Крепкий чай содержит значительное количество кофеина, иногда сопоставимое с эспрессо.

Крепкий чай содержит значительное количество кофеина, иногда сопоставимое с эспрессо. Изжогу и тревожность. Некоторые компоненты чая могут раздражать желудок и нервную систему.

Некоторые компоненты чая могут раздражать желудок и нервную систему. Дефицит железа. Танины в чае мешают его усвоению. Чтобы избежать этого, чай лучше пить через 1-2 часа после еды.

При этом танины имеют и положительные свойства — они помогают усваивать витамин P, который укрепляет сосуды.

Сколько чая пить безопасно

В среднем, 3-5 чашек чёрного или зелёного чая в день — это безопасная норма. Белый чай и улун можно пить больше, а с мятным и травяными чаями важно учитывать их влияние на организм. Главное — соблюдать баланс и не пить слишком крепкий чай, особенно перед сном.

Уточнения

Гастри́т — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.



