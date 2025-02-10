Мятный, ромашковый, чёрный: какой чай можно пить без ограничений

Чай славится своими полезными свойствами и веками считался напитком, укрепляющим организм. Однако, как и в любом деле, важна мера. Многие люди пьют чай в больших количествах, не задумываясь, что это может навредить здоровью.
Эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина пояснила, что допустимое количество чая зависит от его вида, крепости и индивидуальных особенностей организма.
Несмотря на пользу, злоупотребление чаем может привести к негативным последствиям, особенно у людей с:
К побочным эффектам чрезмерного потребления чая относят:
При этом танины имеют и положительные свойства — они помогают усваивать витамин P, который укрепляет сосуды.
В среднем, 3-5 чашек чёрного или зелёного чая в день — это безопасная норма. Белый чай и улун можно пить больше, а с мятным и травяными чаями важно учитывать их влияние на организм. Главное — соблюдать баланс и не пить слишком крепкий чай, особенно перед сном.
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