Готовим курицу правильно: эти способы изменят ваш взгляд на привычные рецепты

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Курица — отличный источник белка, но не все способы её приготовления одинаково полезны. Чтобы извлечь максимум пользы без вреда для здоровья, важно правильно выбрать способ термической обработки.

Фото: Adobe Stock by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куриные грудки

Наиболее полезные методы для приготовления курицы сводятся к минимальному использованию жиров. Вместо сливочного масла предпочтительнее использовать растительное масло или авокадо, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы сделать курицу ароматной, за 30 минут до готовки посыпьте её смесью специй и пряностей. Это придаст блюду насыщенный вкус без необходимости добавлять жирные соусы.

Диетолог Кэти Дрейкфорд в статье для Yahoo Life рекомендует готовить курицу на пару, в духовке или аэрогриле, избегая жарки.

Также стоит отказаться от панировки и обжаривания во фритюре. Лучше подавать курицу с овощным гарниром, избегая тяжелых соусов.

Выбирая правильный способ приготовления, можно сделать курицу не только вкусной, но и по-настоящему полезной!

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



