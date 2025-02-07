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Готовим курицу правильно: эти способы изменят ваш взгляд на привычные рецепты

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Еда

Курица — отличный источник белка, но не все способы её приготовления одинаково полезны. Чтобы извлечь максимум пользы без вреда для здоровья, важно правильно выбрать способ термической обработки.

Куриные грудки
Фото: Adobe Stock by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Куриные грудки

Наиболее полезные методы для приготовления курицы сводятся к минимальному использованию жиров. Вместо сливочного масла предпочтительнее использовать растительное масло или авокадо, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы сделать курицу ароматной, за 30 минут до готовки посыпьте её смесью специй и пряностей. Это придаст блюду насыщенный вкус без необходимости добавлять жирные соусы.

Диетолог Кэти Дрейкфорд в статье для Yahoo Life рекомендует готовить курицу на пару, в духовке или аэрогриле, избегая жарки.

Также стоит отказаться от панировки и обжаривания во фритюре. Лучше подавать курицу с овощным гарниром, избегая тяжелых соусов.

Выбирая правильный способ приготовления, можно сделать курицу не только вкусной, но и по-настоящему полезной!

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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