Готовим курицу правильно: эти способы изменят ваш взгляд на привычные рецепты

Курица — отличный источник белка, но не все способы её приготовления одинаково полезны. Чтобы извлечь максимум пользы без вреда для здоровья, важно правильно выбрать способ термической обработки.
Наиболее полезные методы для приготовления курицы сводятся к минимальному использованию жиров. Вместо сливочного масла предпочтительнее использовать растительное масло или авокадо, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Чтобы сделать курицу ароматной, за 30 минут до готовки посыпьте её смесью специй и пряностей. Это придаст блюду насыщенный вкус без необходимости добавлять жирные соусы.
Диетолог Кэти Дрейкфорд в статье для Yahoo Life рекомендует готовить курицу на пару, в духовке или аэрогриле, избегая жарки.
Также стоит отказаться от панировки и обжаривания во фритюре. Лучше подавать курицу с овощным гарниром, избегая тяжелых соусов.
Выбирая правильный способ приготовления, можно сделать курицу не только вкусной, но и по-настоящему полезной!
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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