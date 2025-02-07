Фарш, о котором вы мечтали: неожиданные продукты для лёгкости и воздушности

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Для того, чтобы сделать котлеты мягкими и сочными, в фарш можно добавить не только хлеб и лук. Кулинары рекомендуют использовать тертое яблоко, которое придаст свежесть. Особенно подойдут кислые сорта — для 500 г фарша достаточно одного небольшого яблока.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Еще одним неожиданным ингредиентом, способствующим нежности котлет, является майонез. На 400 г фарша его стоит добавлять 3 столовые ложки. Также потребуется 3 яйца, 1 луковица и 3 столовые ложки муки. Майонез добавляется после яиц и лука, но перед мукой.

Независимо от использованных "секретных" компонентов, фарш для котлет необходимо хорошо вымесить и аккуратно отбить, чтобы достичь однородности и воздушности. После этого можно формировать котлеты, сообщают эксперты NEWS.ru.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

