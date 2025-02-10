Секрет микроволновки: как на самом деле работает это излучение

Микроволновые печи давно стали незаменимыми помощниками на кухне, но вокруг них до сих пор ходит множество слухов. Один из самых распространённых — нельзя стоять рядом с работающей микроволновкой, потому что излучение может негативно повлиять на организм. Но так ли это?
Микроволны — это разновидность электромагнитных волн, которые нагревают пищу, взаимодействуя с молекулами воды. Они заставляют их быстро колебаться, в результате чего еда становится горячей. Однако в отличие от ионизирующего излучения (например, рентгеновского), микроволны не разрушают клетки и не изменяют состав пищи.
Как объясняет радиотерапевт Арья Амини, современные микроволновки спроектированы так, чтобы исключить выход излучения наружу. При открытии дверцы работа прибора немедленно прекращается, а специальные экраны внутри защищают от возможных утечек.
Само излучение не связано с развитием онкологических заболеваний и не оказывает негативного влияния на организм человека. Однако если микроволновка повреждена, есть вероятность, что защита может ослабнуть. Именно поэтому специалисты рекомендуют не подходить слишком близко к неисправному прибору.
Хотя сам прибор не несёт скрытой угрозы, неправильное обращение с ним может привести к неприятным последствиям:
Если прибор исправен, бояться нечего. Конструкция микроволновок исключает выход излучения наружу, а потому стоять рядом с ними абсолютно безопасно. Однако если устройство повреждено или есть сомнения в его исправности, лучше соблюдать осторожность.
Микроволно́вая печь или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
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