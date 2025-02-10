Дрожжевое тесто готово за полчаса: простой способ ускорить процесс

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Дрожжевое тесто — основа множества любимых блюд, от пирожков до пиццы. Единственный минус — долгое ожидание, пока оно поднимется. Но есть способы ускорить этот процесс, не испортив структуру теста.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Замешивание теста

Как правильно поднимать дрожжевое тесто

После замеса тесто скатывают в шар, кладут в большую миску, накрывают полотенцем и оставляют в тёплом месте на 1-3 часа. За это время оно должно увеличиться в 2-3 раза. Но если на кухне прохладно или времени в обрез, можно воспользоваться проверенными лайфхаками.

Способы ускорения подъёма теста

Тёплая духовка

Разогрейте духовку до 45 ℃, выключите её и поставьте внутрь миску с тестом, накрыв полотенцем. В таком тепле тесто поднимется быстрее.

Разогрейте духовку до 45 ℃, выключите её и поставьте внутрь миску с тестом, накрыв полотенцем. В таком тепле тесто поднимется быстрее. Тёплая вода

Поместите тесто в пищевой пакет, завяжите, слегка оберните фольгой и опустите в миску с тёплой (не горячей!) водой до 35 ℃. Через 40 минут тесто значительно увеличится в объёме.

Дополнительные хитрости

Добавьте больше дрожжей (но не слишком много, чтобы тесто не стало резиновым).

Используйте тёплое молоко или воду (около 35-40 ℃ при замесе).

Поставьте тесто в микроволновку: включите её на 15 секунд, затем выключите и оставьте тесто внутри — это создаст тёплую среду.

Укутайте миску с тестом: накройте полотенцем и поставьте в кастрюлю с тёплой водой.

Уточнения

Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах.



