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Дрожжевое тесто готово за полчаса: простой способ ускорить процесс

1:35
Еда

Дрожжевое тесто — основа множества любимых блюд, от пирожков до пиццы. Единственный минус — долгое ожидание, пока оно поднимется. Но есть способы ускорить этот процесс, не испортив структуру теста.

Замешивание теста
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Замешивание теста

Как правильно поднимать дрожжевое тесто

После замеса тесто скатывают в шар, кладут в большую миску, накрывают полотенцем и оставляют в тёплом месте на 1-3 часа. За это время оно должно увеличиться в 2-3 раза. Но если на кухне прохладно или времени в обрез, можно воспользоваться проверенными лайфхаками.

Способы ускорения подъёма теста

  • Тёплая духовка
    Разогрейте духовку до 45 ℃, выключите её и поставьте внутрь миску с тестом, накрыв полотенцем. В таком тепле тесто поднимется быстрее.
  • Тёплая вода
    Поместите тесто в пищевой пакет, завяжите, слегка оберните фольгой и опустите в миску с тёплой (не горячей!) водой до 35 ℃. Через 40 минут тесто значительно увеличится в объёме.

Дополнительные хитрости

  • Добавьте больше дрожжей (но не слишком много, чтобы тесто не стало резиновым).
  • Используйте тёплое молоко или воду (около 35-40 ℃ при замесе).
  • Поставьте тесто в микроволновку: включите её на 15 секунд, затем выключите и оставьте тесто внутри — это создаст тёплую среду.
  • Укутайте миску с тестом: накройте полотенцем и поставьте в кастрюлю с тёплой водой.

Уточнения

Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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