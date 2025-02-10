Дрожжевое тесто — основа множества любимых блюд, от пирожков до пиццы. Единственный минус — долгое ожидание, пока оно поднимется. Но есть способы ускорить этот процесс, не испортив структуру теста.
После замеса тесто скатывают в шар, кладут в большую миску, накрывают полотенцем и оставляют в тёплом месте на 1-3 часа. За это время оно должно увеличиться в 2-3 раза. Но если на кухне прохладно или времени в обрез, можно воспользоваться проверенными лайфхаками.
Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.