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Хрустящие снаружи, нежные внутри: как приготовить домашние эклеры

3:03
Еда

Эклеры — это десерт, который покорил мир своим нежным тестом, воздушной начинкой и аппетитной глазурью. Несмотря на ресторанный статус, их можно приготовить и дома, если знать ключевые секреты.

Шоколадные эклеры
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шоколадные эклеры

Как появились эклеры

Название десерта в переводе с французского означает "молния", что символизирует мгновенное удовольствие от его вкуса. В XIX веке знаменитый кулинар Мари-Антуан Карем усовершенствовал рецепт заварного теста, и с тех пор эклеры стали кулинарным символом Франции.

Кстати, в разных странах эклеры называют по-разному: в США — "длинные джоны", а в Германии — "кофейные бруски" или "любовные косточки".

Почему заварное тесто не всегда получается

Заварное тесто требует особого подхода. Его основа — мука, вода (или молоко), сливочное масло, яйца, соль и сахар. Ошибки в пропорциях или технологии могут испортить результат.

Как избежать неудач:

  • Просеивайте муку, чтобы избежать комков.
  • Добавляйте муку в горячую жидкость сразу - иначе часть останется на плите.
  • Охлаждайте тесто перед добавлением яиц до комнатной температуры.
  • Используйте яйца комнатной температуры - холодные яйца делают тесто плотным.
  • Добавляйте яйца постепенно, следя за консистенцией.
  • Не используйте миксер - это нарушает структуру теста.
  • Выпекайте в разогретой духовке: 10 минут при 220 °C, затем при 190 °C до золотистой корочки.

Рецепт классических эклеров с заварным кремом

Ингредиенты:

Для теста:

  • Яйца — 4 шт.
  • Мука — 150 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Вода или молоко — 240 г
  • Соль — щепотка
  • Сахар — 1 ч. л.

Для крема:

  • Молоко — 0,4 л
  • Сахар — 80 г
  • Желтки — 2 шт.
  • Ванилин — щепотка
  • Крахмал — 1,5 ст. л.
  • Мука — 1,5 ст. л.

Приготовление:

  1. В кастрюлю налить молоко, добавить сливочное масло, соль и довести до кипения.
  2. Всыпать просеянную муку и заварить тесто, постоянно помешивая. Снять с огня, остудить.
  3. По одному ввести яйца, хорошо перемешивая после каждого.
  4. Переложить тесто в кондитерский мешок и отсадить полоски длиной 10-15 см.
  5. Выпекать: 10 минут при 220 °C, затем 10-15 минут при 190 °C.
  6. Для крема растереть желтки с сахаром и ванилином, добавить молоко, муку и крахмал.
  7. Заварить в микроволновке, перемешивая каждые 60 секунд.
  8. Заполнить эклеры кремом через отверстие.
  9. Полить растопленным шоколадом или глазурью.

Уточнения

Экле́р — пирожное в виде трубочки из заварного теста, покрытой помадкой, с начинкой из сливочно-масляного или заварного крема. Создание эклера приписывается французскому кулинару Мари-Антуану Каре́му. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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