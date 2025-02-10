В чём секрет сочной котлеты по-киевски? Важные кулинарные тонкости

2:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Котлета по-киевски — одно из самых эффектных блюд, которое ассоциируется с ресторанной подачей. Золотистая корочка, ароматное масло внутри и нежное куриное филе делают её настоящим кулинарным шедевром. Хотя блюдо требует навыков, зная тонкости приготовления, его легко повторить в домашних условиях.

Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ котлета по киевски

Секрет №1: как правильно разрезать филе

Для котлеты понадобится куриное филе. Разрезайте его острым ножом с утолщённого края, не прорезая насквозь. Разверните пласт в виде "книги", а малое филе отделите — оно пригодится позже.

Секрет №2: отбивное филе

Филе нужно слегка отбить до равномерной толщины, чтобы оно стало эластичным. Оборачивайте мясо пищевой плёнкой, чтобы избежать разрывов. Это обеспечит нежную текстуру готового блюда.

Секрет №3: начинка из масла

"Зелёное масло" придаёт котлете неповторимый вкус. В размягчённое сливочное масло добавляют рубленый укроп и при желании чеснок. Масло формируют в колбаску и отправляют в морозильник для застывания.

Секрет №4: как правильно завернуть котлету

Чтобы масло не вытекло при жарке, его кладут в центр отбитого филе, накрывают отложенным малым филе и сворачивают, как голубец. Котлету стоит дополнительно завернуть в пищевую плёнку и отправить в морозильник на 10 минут, чтобы она лучше держала форму.

Секрет №5: двойная панировка

Панировка создаёт аппетитную корочку и удерживает начинку внутри. Котлету сначала обваливают в муке (просеянной, без комочков), затем в яйце и сухарях. Повторять обмакивание в муку не нужно. Перед панировкой важно промокнуть котлету бумажным полотенцем, чтобы избавиться от влаги.

Секрет №6: фритюр

Для жарки лучше использовать кукурузное, оливковое, арахисовое или подсолнечное масло. Также подойдёт жир домашней птицы. Маргарин или сливочное масло не подходят — они пригорают и испортят вкус.

Секрет №7: правильная обжарка

Масло нужно разогреть до появления пузырьков, затем опустить котлеты и обжарить 3 минуты до золотистой корочки. После этого их отправляют в духовку при 200 °C на 10 минут. Важно, чтобы масло полностью покрывало котлету, обеспечивая равномерную прожарку.

Совет: пока котлета доводится до готовности в духовке, используйте оставшееся масло для приготовления картошки фри или по-селянски.

Уточнения

Котлета по-киевски — блюдо русской и украинской кухонь, представляющее собой панированное отбивное куриное филе, в которое завёрнут кусочек сливочного масла.

