Простые хитрости, которые изменят ваше мнение о печени

Многие хозяйки избегают готовить печень, опасаясь, что она получится сухой, жёсткой и с горчинкой. Однако зная несколько тонкостей, можно легко добиться мягкости, сочности и яркого вкуса.
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Как выбрать хорошую печень
Качество продукта напрямую влияет на конечный результат, поэтому важно покупать свежую, а не замороженную печень.
Цвет и структура. Поверхность должна быть гладкой, без пятен и подсохших участков. Цвет говяжьей печени — насыщенно-бордовый, похожий на спелую черешню, у телячьей — светло-коричневый, у печени птицы — коричневый с блеском.
Запах. Свежая печень имеет слегка сладковатый аромат. Если присутствует кислинка, продукт уже испорчен.
Плёнка. У говяжьей печени она плотная, её обязательно нужно снимать. У свиной — тонкая, но тоже удаляется перед готовкой.
Жирность. Говяжья печень более постная и жёсткая, а свиная — жирнее, но мягче.
Как подготовить печень к приготовлению
Чтобы печень была нежной, её необходимо правильно обработать перед готовкой.
Удаление плёнки. Говяжью печень сначала промывают в холодной воде, затем на несколько минут кладут в тёплую. После этого плёнка легко снимается, если поддеть её большим пальцем. Свиная печень требует ошпаривания кипятком перед очисткой.
Удаление сосудов и прожилок. Они делают печень жёсткой и могут придавать горечь. Острого ножа будет достаточно, чтобы аккуратно разрезать продукт вдоль сосудов и удалить их.
Замачивание. Чтобы печень стала мягкой, её нужно замочить в молоке на 30–40 минут. Если молока нет, можно использовать пищевую соду: посыпать печень, оставить на час, затем промыть.
Как правильно жарить печень
Размер кусочков. Нарезайте печень небольшими ломтиками толщиной не более 1,5 см.
Температура и время. Обжаривайте на хорошо разогретой сковороде по 5 минут с каждой стороны. Пережаренная печень становится жёсткой.
Панировка. Обмакивание в муку помогает сохранить сочность, образуя румяную корочку.
Когда солить. Соль вытягивает влагу, поэтому добавлять её лучше в конце приготовления.
Дополнительные секреты сочности
Сливки и сметана. Добавление этих ингредиентов во время тушения делает печень особенно нежной. Важно не передерживать: 15–20 минут будет достаточно.
Короткое тушение. Долгое томление на слабом огне сделает печень слишком сухой, поэтому важно не превышать рекомендуемое время.
Уточнения
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