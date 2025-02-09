Чем отличается растворимый кофе от свежего и стоит ли его пить

Растворимый кофе — это не просто удобный вариант для тех, кто не хочет тратить время на заваривание. Он прошёл долгий путь с момента своего изобретения и теперь по вкусу всё больше напоминает свежесваренный напиток.
Несмотря на изобилие кофеен и специальных приспособлений для приготовления свежего кофе, быстрорастворимый напиток остаётся востребованным. И тому есть три основные причины:
При этом по цене особой разницы нет. 250 граммов растворимого кофе стоят 500-800 рублей — столько же обойдётся свежеобжаренный продукт.
Основой служат натуральные кофейные зёрна, но из-за интенсивной обработки они теряют часть вкусовых свойств. Чаще всего используется робуста — этот сорт дешевле арабики, быстрее растворяется и содержит больше кофеина.
А вот в пакетиках "3 в 1" кофе может быть совсем немного — в составе обычно больше сахара, сливочных заменителей и других добавок.
Процесс начинается с зелёных зёрен, которые перебирают, обжаривают и перемалывают. Полученное сырьё заваривают в специальных экстракционных батареях при высоких температурах и давлении, извлекая полезные вещества. Затем жидкость превращают в гранулы или порошок одним из способов:
Этот продукт используют не только для быстрого заваривания, но и в кулинарии. Его добавляют в выпечку, десерты и напитки: чизкейки, торты, шоколадную колбасу, зефир и даже алкогольные ликёры.
Этот популярный напиток с эффектной пеной легко сделать дома.
Ингредиенты:
Приготовление:
Раствори́мый ко́фе — сухой экстракт из кофейных зёрен для получения напитка.
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