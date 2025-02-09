Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отличное удобрение для кабачков: не только для богатого урожая, но и против гнили
Пикантные баклажаны, покрытые густым ароматным соусом — попробуйте и влюбитесь
Эти машины выглядят одинаково, но одна из них точно подведёт на бездорожье
Готовим вкусный домашний сыр всего за несколько часов из четырёх простых ингредиентов
У нас тут таких полно — турист о неожиданных встречах в Гонконге
Умывание без воды: неожиданный секрет идеальной кожи японок
Юлия Барановская ответила на вопрос о своей личной жизни
Стройная талия: 5 шагов к идеальной фигуре
Оплачиваете детский сад? Получите компенсацию от государства

Чем отличается растворимый кофе от свежего и стоит ли его пить

3:19
Еда

Растворимый кофе — это не просто удобный вариант для тех, кто не хочет тратить время на заваривание. Он прошёл долгий путь с момента своего изобретения и теперь по вкусу всё больше напоминает свежесваренный напиток.

кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Elias Shariff Falla Mardini (, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
кофе

Почему растворимый кофе до сих пор популярен

Несмотря на изобилие кофеен и специальных приспособлений для приготовления свежего кофе, быстрорастворимый напиток остаётся востребованным. И тому есть три основные причины:

  1. Экономия времени. Достаточно чашки и кипятка — через 10 секунд напиток готов. Это удобно в поездках и для быстрого утреннего кофе.
  2. Долгий срок хранения. Если зёрна желательно использовать в течение 2-4 недель после обжарки, то растворимый кофе без потери вкуса хранится до двух лет.
  3. Привычный вкус. Некоторым нравится именно этот вариант, даже если он отличается от свежесваренного.

При этом по цене особой разницы нет. 250 граммов растворимого кофе стоят 500-800 рублей — столько же обойдётся свежеобжаренный продукт.

Из чего делают растворимый кофе

Основой служат натуральные кофейные зёрна, но из-за интенсивной обработки они теряют часть вкусовых свойств. Чаще всего используется робуста — этот сорт дешевле арабики, быстрее растворяется и содержит больше кофеина.

А вот в пакетиках "3 в 1" кофе может быть совсем немного — в составе обычно больше сахара, сливочных заменителей и других добавок.

Как делают растворимый кофе

Процесс начинается с зелёных зёрен, которые перебирают, обжаривают и перемалывают. Полученное сырьё заваривают в специальных экстракционных батареях при высоких температурах и давлении, извлекая полезные вещества. Затем жидкость превращают в гранулы или порошок одним из способов:

  • Порошковый кофе (spray-dried) - экстракт распыляют в потоке горячего воздуха, быстро высушивая его до состояния порошка. Это самый бюджетный вариант, в котором минимум аромата.
  • Гранулированный кофе - обрабатывают паром, а затем сушат, создавая крупные гранулы. Такой метод тоже убивает большую часть аромата.
  • Сублимированный кофе (freeze-dried) - самый качественный. Экстракт сначала замораживают, а затем удаляют влагу в вакууме, сохраняя вкус и аромат.

Растворимый кофе в кулинарии

Этот продукт используют не только для быстрого заваривания, но и в кулинарии. Его добавляют в выпечку, десерты и напитки: чизкейки, торты, шоколадную колбасу, зефир и даже алкогольные ликёры.

Как приготовить дальгона-кофе

Этот популярный напиток с эффектной пеной легко сделать дома.

Ингредиенты:

  • 3 ст. ложки растворимого кофе
  • 3 ст. ложки сахара
  • 3 ст. ложки кипятка
  • 200 мл молока

Приготовление:

  1. Взбить кофе, сахар и кипяток до образования плотной пены (5-7 минут).
  2. Влить в стакан холодное молоко, выложить сверху кофейную массу.
  3. Перемешать перед употреблением.

Уточнения

Раствори́мый ко́фе — сухой экстракт из кофейных зёрен для получения напитка.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Наука и техника
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире Аудио 
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Наука и техника
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города Аудио 
Водители зря тратят деньги на эти АКБ — они быстро выходят из строя
Авто
Водители зря тратят деньги на эти АКБ — они быстро выходят из строя
Популярное
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
ТОП-5 автомобилей с разными приводами: что предпочитают россияне Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Пример эффективной диеты, которая поможет похудеть за 5 недель на 4 кг
Пример эффективной диеты, которая поможет похудеть за 5 недель на 4 кг
Последние материалы
Инспектор проверяет не только водителя – когда пассажирам придётся показать документы
Линька у кошки не заканчивается: в чем причина
Привет из детства — путешественница поделилась впечатлениями о шопинге в Мексике
Чем отличается растворимый кофе от свежего и стоит ли его пить
Учёные нашли способ перепрограммирования раковых клеток
Барановская показала, как путешествует с детьми по Африке
Вредные привычки, из-за которых ваши волосы выпадают в два раза быстрее
Дешёвый спрей от вредителей для томатов, сделанный из трёх ингредиентов
Автолюбители ликуют: бензин на Ямале опустился ниже 47 рублей за литр
Не выбрасывайте старый сервиз! Он может стоить миллионы рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.