Чем отличается растворимый кофе от свежего и стоит ли его пить

3:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Растворимый кофе — это не просто удобный вариант для тех, кто не хочет тратить время на заваривание. Он прошёл долгий путь с момента своего изобретения и теперь по вкусу всё больше напоминает свежесваренный напиток.

Фото: commons.wikimedia.org by Elias Shariff Falla Mardini (, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ кофе

Почему растворимый кофе до сих пор популярен

Несмотря на изобилие кофеен и специальных приспособлений для приготовления свежего кофе, быстрорастворимый напиток остаётся востребованным. И тому есть три основные причины:

Экономия времени. Достаточно чашки и кипятка — через 10 секунд напиток готов. Это удобно в поездках и для быстрого утреннего кофе. Долгий срок хранения. Если зёрна желательно использовать в течение 2-4 недель после обжарки, то растворимый кофе без потери вкуса хранится до двух лет. Привычный вкус. Некоторым нравится именно этот вариант, даже если он отличается от свежесваренного.

При этом по цене особой разницы нет. 250 граммов растворимого кофе стоят 500-800 рублей — столько же обойдётся свежеобжаренный продукт.

Из чего делают растворимый кофе

Основой служат натуральные кофейные зёрна, но из-за интенсивной обработки они теряют часть вкусовых свойств. Чаще всего используется робуста — этот сорт дешевле арабики, быстрее растворяется и содержит больше кофеина.

А вот в пакетиках "3 в 1" кофе может быть совсем немного — в составе обычно больше сахара, сливочных заменителей и других добавок.

Как делают растворимый кофе

Процесс начинается с зелёных зёрен, которые перебирают, обжаривают и перемалывают. Полученное сырьё заваривают в специальных экстракционных батареях при высоких температурах и давлении, извлекая полезные вещества. Затем жидкость превращают в гранулы или порошок одним из способов:

Порошковый кофе (spray-dried) - экстракт распыляют в потоке горячего воздуха, быстро высушивая его до состояния порошка. Это самый бюджетный вариант, в котором минимум аромата.

- экстракт распыляют в потоке горячего воздуха, быстро высушивая его до состояния порошка. Это самый бюджетный вариант, в котором минимум аромата. Гранулированный кофе - обрабатывают паром, а затем сушат, создавая крупные гранулы. Такой метод тоже убивает большую часть аромата.

- обрабатывают паром, а затем сушат, создавая крупные гранулы. Такой метод тоже убивает большую часть аромата. Сублимированный кофе (freeze-dried) - самый качественный. Экстракт сначала замораживают, а затем удаляют влагу в вакууме, сохраняя вкус и аромат.

Растворимый кофе в кулинарии

Этот продукт используют не только для быстрого заваривания, но и в кулинарии. Его добавляют в выпечку, десерты и напитки: чизкейки, торты, шоколадную колбасу, зефир и даже алкогольные ликёры.

Как приготовить дальгона-кофе

Этот популярный напиток с эффектной пеной легко сделать дома.

Ингредиенты:

3 ст. ложки растворимого кофе

3 ст. ложки сахара

3 ст. ложки кипятка

200 мл молока

Приготовление:

Взбить кофе, сахар и кипяток до образования плотной пены (5-7 минут). Влить в стакан холодное молоко, выложить сверху кофейную массу. Перемешать перед употреблением.

Уточнения

Раствори́мый ко́фе — сухой экстракт из кофейных зёрен для получения напитка.



