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Твёрдое авокадо больше не проблема — этот метод работает всегда

1:08
Еда

Купили авокадо, а оно оказалось твёрдым, как камень? Можно ждать несколько дней, пока оно дозреет, а можно потратить всего полчаса и сразу получить мягкий, готовый к употреблению фрукт.

Запечённое авокадо с яйцом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Запечённое авокадо с яйцом

Почему авокадо не всегда спелое

Авокадо созревает не на дереве, а после сбора. Если плод оказался твёрдым, это нормально — ему просто нужно время. Обычно процесс занимает от двух до пяти дней, но не всегда есть возможность ждать. В таком случае поможет проверенный лайфхак.

Как размягчить авокадо за 20 минут

Чтобы авокадо стало мягким буквально за считанные минуты, воспользуйтесь духовкой. По совету экспертов, нужно:

  1. Завернуть авокадо в алюминиевую фольгу.
  2. Разогреть духовку до 100 °C.
  3. Поместить авокадо в духовку на 15-20 минут (если плод очень твёрдый, может понадобиться ещё 5-10 минут).
  4. Остудить авокадо перед использованием.

После такой процедуры мякоть станет более мягкой и податливой, её легко добавлять в салаты, тосты или делать гуакамоле.

Уточнения

Авока́до — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода. Его родиной считается нагорье, лежащее по обе стороны мексиканско-гватемальской границы.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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