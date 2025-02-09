Твёрдое авокадо больше не проблема — этот метод работает всегда

Купили авокадо, а оно оказалось твёрдым, как камень? Можно ждать несколько дней, пока оно дозреет, а можно потратить всего полчаса и сразу получить мягкий, готовый к употреблению фрукт.
Авокадо созревает не на дереве, а после сбора. Если плод оказался твёрдым, это нормально — ему просто нужно время. Обычно процесс занимает от двух до пяти дней, но не всегда есть возможность ждать. В таком случае поможет проверенный лайфхак.
Чтобы авокадо стало мягким буквально за считанные минуты, воспользуйтесь духовкой. По совету экспертов, нужно:
После такой процедуры мякоть станет более мягкой и податливой, её легко добавлять в салаты, тосты или делать гуакамоле.
Авока́до — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода. Его родиной считается нагорье, лежащее по обе стороны мексиканско-гватемальской границы.
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