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Простая привычка для хорошей памяти и крепкого здоровья — начните день с этого чая

1:37
Еда

Когда речь заходит о травах, улучшающих пищеварение, большинство сразу вспоминает мяту. Однако мало кто знает, что чай с розмарином не менее эффективен. Этот ароматный напиток помогает избавиться от тяжести в желудке, борется с воспалением и даже укрепляет память.

розмарин
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
розмарин

Чем полезен розмариновый чай

Розмарин обладает мощными антиоксидантными свойствами, защищает клетки от повреждений и подавляет рост патогенных бактерий. Учёные доказали его пользу, а потому растение широко используется как в медицине, так и в кулинарии. В качестве специи он придаёт блюдам насыщенный вкус, а в виде чая — приносит пользу пищеварению.

Розмариновый настой помогает при вздутии живота, изжоге и нормализует кровообращение. Он также поддерживает работу печени и улучшает когнитивные функции. Исследования показали, что регулярное употребление такого чая повышает уровень нейротрофического фактора мозга (BDNF), что способствует укреплению памяти.

Как приготовить розмариновый чай

Процесс очень прост: залейте 2–3 свежие веточки розмарина кипятком и дайте настояться. Перед подачей можно добавить немного мёда для сладости или кусочек имбиря для пикантности.

Кому стоит быть осторожнее

Несмотря на пользу, розмарин подходит не всем. Беременным и кормящим женщинам, а также людям с хроническими заболеваниями стоит проконсультироваться с врачом перед употреблением.

Уточнения

Розмари́н — род многолетних вечнозелёных кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae). Представители рода распространены в Средиземноморье и Европе.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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