Добавьте этот ингредиент в фарш – и котлеты станут в два раза вкуснее

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Котлеты — один из самых популярных вариантов ужина, но далеко не самый полезный. Всё дело в том, что при обжарке на масле образуются вредные соединения, а излишки жира делают блюдо слишком калорийным. Однако есть несколько способов сделать котлеты менее вредными, и они совсем несложные.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шницели

Готовьте в духовке — это изменит всё

Первый и самый главный совет — запекать котлеты вместо жарки. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач объяснил, что именно этот способ приготовления делает блюдо безопаснее. При запекании уменьшается количество жира, а мясо сохраняет полезные вещества.

Выбирайте правильный фарш

Не менее важно, из чего готовить котлеты. Фарш должен быть свежим и качественным. Если есть возможность, лучше делать его самостоятельно — так можно контролировать состав. Идеальный вариант — смешивание нескольких видов мяса. Например, сочетание баранины и говядины придаст блюду насыщенный вкус и аромат.

Отбивайте фарш и добавляйте овощи

Чтобы котлеты получились сочными и держали форму, фарш нужно тщательно отбивать. Это помогает распределить соки и улучшить текстуру. Кроме того, полезно добавить в него овощи — лук, кабачок, капусту, томаты или морковь. Они сделают блюдо нежным и придадут ему новые вкусовые оттенки.

"Чем больше вкусов мы положим на свой язык, тем интереснее будет вкус", — подчеркнул врач.

Уточнения

Котле́та — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.



