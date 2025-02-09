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Добавьте этот ингредиент в фарш – и котлеты станут в два раза вкуснее

1:37
Еда

Котлеты — один из самых популярных вариантов ужина, но далеко не самый полезный. Всё дело в том, что при обжарке на масле образуются вредные соединения, а излишки жира делают блюдо слишком калорийным. Однако есть несколько способов сделать котлеты менее вредными, и они совсем несложные.

Шницели
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шницели

Готовьте в духовке — это изменит всё

Первый и самый главный совет — запекать котлеты вместо жарки. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач объяснил, что именно этот способ приготовления делает блюдо безопаснее. При запекании уменьшается количество жира, а мясо сохраняет полезные вещества.

Выбирайте правильный фарш

Не менее важно, из чего готовить котлеты. Фарш должен быть свежим и качественным. Если есть возможность, лучше делать его самостоятельно — так можно контролировать состав. Идеальный вариант — смешивание нескольких видов мяса. Например, сочетание баранины и говядины придаст блюду насыщенный вкус и аромат.

Отбивайте фарш и добавляйте овощи

Чтобы котлеты получились сочными и держали форму, фарш нужно тщательно отбивать. Это помогает распределить соки и улучшить текстуру. Кроме того, полезно добавить в него овощи — лук, кабачок, капусту, томаты или морковь. Они сделают блюдо нежным и придадут ему новые вкусовые оттенки.

"Чем больше вкусов мы положим на свой язык, тем интереснее будет вкус", — подчеркнул врач.

Уточнения

Котле́та — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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