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Напитки, которые помогут вам стать стройнее! Топ-6 ценных союзников в борьбе за фигуру

1:13
Еда

В этой статье вы узнаете, какие напитки полезно пить при похудении.

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Что лучше пить во время диеты

Во-первых, диетологи советуют начинать свой день с воды с лимоном, но не натощак. Сок цитрусовых дарит чувство сытости и улучшает обмен веществ.

Кроме того, на завтрак можно приготовить смузи с овсяной кашей или протеиновый коктейль. Эти напитки помогут вам похудеть в целом. Таким образом, вы будете сыты в течение длительного времени благодаря белку в смузи.

Кроме того, в рацион можно добавлять травяные чаи и фруктовые соки без добавления сахара. В неделю можно выпивать 1-2 стакана фруктового сока.

Одним из самых эффективных напитков для борьбы с лишним весом является зеленый чай. Напиток содержит большое количество антиоксидантов, способствующих сжиганию жира. Зеленый чай также усиливает обменные процессы в организме, что способствует ускорению метаболизма и улучшению пищеварения.

Знайте, что помимо напитков следует выпивать около 2-3 стаканов чистой воды в день.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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