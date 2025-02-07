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Питательный завтрак: как приготовить творожную запеканку за 40 минут

1:44
Еда

Творожная запеканка — это идеальный завтрак для тех, кто ценит простоту приготовления и питательность блюд. Рецепт не требует особых кулинарных навыков, а ингредиенты — обычные продукты, которые можно найти в любом магазине. В основе блюда — творог, который в сочетании с манкой, молоком и яйцами превращается в нежное и ароматное лакомство.

Творожная запеканка
Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Творожная запеканка

Что понадобится:

  • Творог — 500 г;
  • Молоко — 150 мл;
  • Яйца — 2 шт;
  • Манка — 3 ст. л.;
  • Сахар — 3 ст. л.;
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • Сливочное масло — для смазывания формы.

Пошаговая инструкция

  1. Приготовление манной основы:
    Подогрейте молоко до 35-40 °C и, постоянно помешивая, добавьте манку. Оставьте смесь на 5-10 минут, чтобы манка набухла.

  2. Взбивание яиц с сахаром:
    В отдельной миске взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром. Для этого лучше использовать миксер, чтобы смесь стала воздушной и однородной.

  3. Соединение ингредиентов:
    Добавьте в творог взбитые яйца, тщательно перемешайте, затем влейте молоко с манкой. Хорошо перемешайте все ингредиенты до получения однородного теста.

  4. Выпекание:
    Смажьте форму для запекания сливочным маслом и выложите в неё тесто. Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте запеканку 30-40 минут.

  5. Подача:
    После выпекания дайте запеканке немного остыть, затем аккуратно переложите на тарелку. Подавайте с сметаной или наслаждайтесь теплой, прямо с чая.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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