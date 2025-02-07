Питательный завтрак: как приготовить творожную запеканку за 40 минут

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожная запеканка — это идеальный завтрак для тех, кто ценит простоту приготовления и питательность блюд. Рецепт не требует особых кулинарных навыков, а ингредиенты — обычные продукты, которые можно найти в любом магазине. В основе блюда — творог, который в сочетании с манкой, молоком и яйцами превращается в нежное и ароматное лакомство.

Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Творожная запеканка

Что понадобится:

Творог — 500 г;

Молоко — 150 мл;

Яйца — 2 шт;

Манка — 3 ст. л.;

Сахар — 3 ст. л.;

Ванильный сахар — 1 ч. л.;

Сливочное масло — для смазывания формы.

Пошаговая инструкция

Приготовление манной основы:

Подогрейте молоко до 35-40 °C и, постоянно помешивая, добавьте манку. Оставьте смесь на 5-10 минут, чтобы манка набухла. Взбивание яиц с сахаром:

В отдельной миске взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром. Для этого лучше использовать миксер, чтобы смесь стала воздушной и однородной. Соединение ингредиентов:

Добавьте в творог взбитые яйца, тщательно перемешайте, затем влейте молоко с манкой. Хорошо перемешайте все ингредиенты до получения однородного теста. Выпекание:

Смажьте форму для запекания сливочным маслом и выложите в неё тесто. Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте запеканку 30-40 минут. Подача:

После выпекания дайте запеканке немного остыть, затем аккуратно переложите на тарелку. Подавайте с сметаной или наслаждайтесь теплой, прямо с чая.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

