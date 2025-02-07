Питательный завтрак: как приготовить творожную запеканку за 40 минут

Творожная запеканка — это идеальный завтрак для тех, кто ценит простоту приготовления и питательность блюд. Рецепт не требует особых кулинарных навыков, а ингредиенты — обычные продукты, которые можно найти в любом магазине. В основе блюда — творог, который в сочетании с манкой, молоком и яйцами превращается в нежное и ароматное лакомство.
Приготовление манной основы:
Подогрейте молоко до 35-40 °C и, постоянно помешивая, добавьте манку. Оставьте смесь на 5-10 минут, чтобы манка набухла.
Взбивание яиц с сахаром:
В отдельной миске взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром. Для этого лучше использовать миксер, чтобы смесь стала воздушной и однородной.
Соединение ингредиентов:
Добавьте в творог взбитые яйца, тщательно перемешайте, затем влейте молоко с манкой. Хорошо перемешайте все ингредиенты до получения однородного теста.
Выпекание:
Смажьте форму для запекания сливочным маслом и выложите в неё тесто. Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте запеканку 30-40 минут.
Подача:
После выпекания дайте запеканке немного остыть, затем аккуратно переложите на тарелку. Подавайте с сметаной или наслаждайтесь теплой, прямо с чая.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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