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Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение

1:49
Еда

Вопреки распространенному мнению, сливочное масло с жирностью ниже 82,5 % — это полноценный натуральный продукт. Многие ошибочно считают, что настоящий продукт должен содержать минимум 82,5 % жира, однако на самом деле масло может варьироваться по жирности от 50 % до 82,5 %.

Сливочное масло
Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сливочное масло

Разновидности сливочного масла по жирности

  • 82,5 % — традиционное масло, классика вкуса.
  • 80 % — любительское масло, подходящее для ежедневного употребления.
  • 72,5 % — также относится к традиционным, но содержит больше пахты.
  • 61 % — бутербродное, идеально подходит для намазывания.
  • 50 % — чайное масло, более мягкое и с выраженным присутствием воды.

Чем ниже жирность, тем больше в составе оказывается вода или пахта, что влияет на калорийность продукта. Для тех, кто следит за фигурой, варианты с пониженной жирностью могут стать отличным выбором.

Дополнительные особенности

Сливочное масло бывает и с дополнительными вкусами:

  • Соленосливочное — благодаря соли, выступающей в роли консерванта, оно сохраняется дольше.
  • Сладкосливочное — не содержит соли, идеально подходит для приготовления десертов.
  • Кислосливочное — изготавливается из сквашенных сливок; обладает специфическим вкусом и немного более полезно, а также дольше хранится.

Таким образом, независимо от содержания жира, покупая сливочное масло с жирностью 72,5 % и ниже, вы получаете натуральный продукт, который вполне подходит для разнообразных кулинарных целей.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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