Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение

Вопреки распространенному мнению, сливочное масло с жирностью ниже 82,5 % — это полноценный натуральный продукт. Многие ошибочно считают, что настоящий продукт должен содержать минимум 82,5 % жира, однако на самом деле масло может варьироваться по жирности от 50 % до 82,5 %.
Чем ниже жирность, тем больше в составе оказывается вода или пахта, что влияет на калорийность продукта. Для тех, кто следит за фигурой, варианты с пониженной жирностью могут стать отличным выбором.
Сливочное масло бывает и с дополнительными вкусами:
Таким образом, независимо от содержания жира, покупая сливочное масло с жирностью 72,5 % и ниже, вы получаете натуральный продукт, который вполне подходит для разнообразных кулинарных целей.
Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.
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