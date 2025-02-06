Домашнее сливочное масло: секрет, который оценят гурманы

Сливочное масло — настоящий кладезь вкуса и пользы, который можно приготовить дома по простому рецепту даже для начинающих кулинаров. Хотите узнать секрет, как превратить обычные сливки в настоящий деликатес? Читайте дальше!
Главный ингредиент — качественные сливки с жирностью не менее 30%. Лучше выбирать фермерский продукт, ведь промышленно пастеризованные или ультрапастеризованные сливки не дадут нужного результата.
Подготовка сливок:
Нагрейте сливки до кипения, затем быстро охладите их и уберите в холодильник. В холодной среде сливки должны провести минимум 5 часов — это необходимо для того, чтобы молочный жир затвердел.
Взбивание:
Переложите сливки в глубокую миску и начните взбивать миксером, постепенно увеличивая скорость. Сначала установите низкие обороты, затем перейдите к максимальным. В течение 10-20 минут вы заметите, как масса разделится на пахту и масло.
Отделение масла:
Как только масло полностью отделится, аккуратно переложите его шпателем или ложкой в отдельную емкость. Для улучшения вкуса можно добавить немного соли, любимых трав или специй.
Финальная обработка:
Чтобы сливочное масло приобрело нужную текстуру, поместите его в холодную воду на несколько минут. Затем отожмите лишнюю влагу и переложите масло в герметичный контейнер. В холодильнике оно сохранит свою свежесть до нескольких недель.
Сли́вочное ма́сло - пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.
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