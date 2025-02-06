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Домашнее сливочное масло: секрет, который оценят гурманы

1:57
Еда

Сливочное масло — настоящий кладезь вкуса и пользы, который можно приготовить дома по простому рецепту даже для начинающих кулинаров. Хотите узнать секрет, как превратить обычные сливки в настоящий деликатес? Читайте дальше!

Сливочное масло
Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Сливочное масло

Что понадобится

Главный ингредиент — качественные сливки с жирностью не менее 30%. Лучше выбирать фермерский продукт, ведь промышленно пастеризованные или ультрапастеризованные сливки не дадут нужного результата.

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка сливок:
    Нагрейте сливки до кипения, затем быстро охладите их и уберите в холодильник. В холодной среде сливки должны провести минимум 5 часов — это необходимо для того, чтобы молочный жир затвердел.

  2. Взбивание:
    Переложите сливки в глубокую миску и начните взбивать миксером, постепенно увеличивая скорость. Сначала установите низкие обороты, затем перейдите к максимальным. В течение 10-20 минут вы заметите, как масса разделится на пахту и масло.

  3. Отделение масла:
    Как только масло полностью отделится, аккуратно переложите его шпателем или ложкой в отдельную емкость. Для улучшения вкуса можно добавить немного соли, любимых трав или специй.

  4. Финальная обработка:
    Чтобы сливочное масло приобрело нужную текстуру, поместите его в холодную воду на несколько минут. Затем отожмите лишнюю влагу и переложите масло в герметичный контейнер. В холодильнике оно сохранит свою свежесть до нескольких недель.

Полезные советы

  • Используйте качественные сливки — от этого напрямую зависит вкус готового продукта.
  • Следите за температурой: слишком тёплые сливки не дадут нужного эффекта.
  • Экспериментируйте с добавками, чтобы создать уникальный вкус!

Уточнения

Сли́вочное ма́сло - пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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