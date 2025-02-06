Домашнее сливочное масло: секрет, который оценят гурманы

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Сливочное масло — настоящий кладезь вкуса и пользы, который можно приготовить дома по простому рецепту даже для начинающих кулинаров. Хотите узнать секрет, как превратить обычные сливки в настоящий деликатес? Читайте дальше!

Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Сливочное масло

Что понадобится

Главный ингредиент — качественные сливки с жирностью не менее 30%. Лучше выбирать фермерский продукт, ведь промышленно пастеризованные или ультрапастеризованные сливки не дадут нужного результата.

Пошаговый рецепт

Подготовка сливок:

Нагрейте сливки до кипения, затем быстро охладите их и уберите в холодильник. В холодной среде сливки должны провести минимум 5 часов — это необходимо для того, чтобы молочный жир затвердел. Взбивание:

Переложите сливки в глубокую миску и начните взбивать миксером, постепенно увеличивая скорость. Сначала установите низкие обороты, затем перейдите к максимальным. В течение 10-20 минут вы заметите, как масса разделится на пахту и масло. Отделение масла:

Как только масло полностью отделится, аккуратно переложите его шпателем или ложкой в отдельную емкость. Для улучшения вкуса можно добавить немного соли, любимых трав или специй. Финальная обработка:

Чтобы сливочное масло приобрело нужную текстуру, поместите его в холодную воду на несколько минут. Затем отожмите лишнюю влагу и переложите масло в герметичный контейнер. В холодильнике оно сохранит свою свежесть до нескольких недель.

Полезные советы

Используйте качественные сливки — от этого напрямую зависит вкус готового продукта.

Следите за температурой: слишком тёплые сливки не дадут нужного эффекта.

Экспериментируйте с добавками, чтобы создать уникальный вкус!

Уточнения

Сли́вочное ма́сло - пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

